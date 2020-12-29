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ТАСС

В МО назвали важным пункт материального обеспечения ВМФ РФ в Судане для поддержания мира

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Его создают исходя из стремления России и Судана к развитию военного сотрудничества, направленного на укрепление обороноспособности стран, добавил замминистра обороны РФ Александр Фомин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Судане позволит обеспечить стабильность и мир в регионе. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Считаем, что создание на территории Республики Судан ПМТО отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе", - сказал Фомин в интервью "Российской газете".

По словам замминистра, военные ведомства двух стран долго согласовывали место, сроки и условия размещения пункта. Он создается исходя из стремления России и Судана к развитию военного сотрудничества, направленного на укрепление обороноспособности стран, добавил он.

"Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства", - подчеркнул Фомин.

При этом замминистра отметил, что открытие российского пункта МТО в Судане позволит создать условия безопасной морской деятельности не только для РФ, но и для других стран.

"Также реализация этого проекта позволит создать благоприятные условия для всестороннего обеспечения кораблей и судов военно-морского флота, выполняющих задачи боевой службы и совершающих межфлотские переходы через акваторию Красного моря", - сказал Фомин.

Соглашение

В начале декабря стало известно, что Россия и Судан заключили соглашение о создании на территории африканской республики пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ.

Пункт МТО предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. Судан передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств). Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Суданом.

Срок действия соглашения - 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.

16 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин принял предложение правительства по подписанию соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана и поручил Минобороны его подписать.

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Страны
Россия
Судан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
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