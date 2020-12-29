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Интерфакс-АВН

Россия помогает укреплению оборонного потенциала Кубы - Минобороны РФ

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Флаги Кубы и России .

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Взаимодействие с оборонными ведомствами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы имеет тенденцию к дальнейшему развитию", - сказал он в интервью "Российской газете".

"С учетом сложившихся дружественных отношений Российская Федерация, как правило, идет навстречу кубинским партнерам и учитывает предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала острова Свободы", - заявил Фомин.

"Руководство Минобороны России рассматривает сотрудничество с Никарагуа в сфере обороны и безопасности в качестве одного из основных долгосрочных направлений межгосударственных отношений", - сказал Фомин.

"Особое внимание уделяем взаимодействию с Боливарианской Республикой Венесуэла. Доверительный тон нашим контактам придал бывший лидер республики Уго Чавес. В настоящее время действующее военно-политическое руководство страны, несмотря на противодействие США, продолжает следовать заданному курсу дружбы и партнерства", - сказал Фомин.

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Страны
Венесуэла
Куба
Никарагуа
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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1 комментарий
№1
29.12.2020 05:40
Я бы еще посодействовал снижению цен на кокс и герыч на американском рынке.
Вооружённым силам этих стран вполне по силам уменьшить финансовое бремя наркокортелей по охране плантаций и доставке крупных партий, это так же поднимет культуру и безопасность труда и выведет эту часть экономики из черного сектора в серый.
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