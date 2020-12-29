Россия помогает укреплению оборонного потенциала Кубы - Минобороны РФ

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Взаимодействие с оборонными ведомствами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы имеет тенденцию к дальнейшему развитию", - сказал он в интервью "Российской газете".

"С учетом сложившихся дружественных отношений Российская Федерация, как правило, идет навстречу кубинским партнерам и учитывает предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала острова Свободы", - заявил Фомин.

"Руководство Минобороны России рассматривает сотрудничество с Никарагуа в сфере обороны и безопасности в качестве одного из основных долгосрочных направлений межгосударственных отношений", - сказал Фомин.

"Особое внимание уделяем взаимодействию с Боливарианской Республикой Венесуэла. Доверительный тон нашим контактам придал бывший лидер республики Уго Чавес. В настоящее время действующее военно-политическое руководство страны, несмотря на противодействие США, продолжает следовать заданному курсу дружбы и партнерства", - сказал Фомин.