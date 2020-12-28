SpaceX удвоит интенсивность испытаний прототипов Starship и запустит Super Heavy в 2021 году

Частная космическая компания SpaceX собирается существенно нарастить темп развития программы космического корабля Starship. А испытания первой ступени для него — ракеты Super Heavy — должны начаться уже в течение нескольких месяцев.

Издание Techcrunch собрало воедино последнюю информацию сразу из нескольких записей в личном блоге главы SpaceX Илона Маска. Получилось, что в ближайшие месяцы фанаты ракетно-космической индустрии могут получить еще больше инженерно-технического шоу. За которым, конечно, стоит упорный труд инженеров и энтузиастов.

Перво-наперво, стартовые площадки на полигоне в Бока-Чика, штат Техас, будут заняты обе одновременно. На каждой из них планируется тестировать свой прототип Starsnip. На Pad B уже установлен SN9, а вторую (Pad A) вот-вот займет очередная «водонапорная башня с ракетным двигателем». Когда ждать следующих попыток поднять блестящие бочки на высоту в несколько километров Маск не уточнил.

Зато ответил на вопрос, как скоро стартовый стол займет прототип Super Heavy. Многие могли забыть (а кто-то и не знал), но Starship — это лишь верхняя ступень многоразовой космической системы. Пусть этот корабль теоретически и может сам выйти на орбиту (без полезной нагрузки), для эффективных полетов ему нужна первая ступень или ускоритель (booster). Именно эту роль и будет выполнять ракета Super Heavy. По словам Илона, испытания ее прообраза начнутся «в течение нескольких месяцев». Делая поправку на традиционный для SpaceX оптимизм в процессе разработки, можно осторожно предположить, что она полетит в 2021 году . А вот когда именно — вопрос открытый.

Прототип SN9 готовят к огневым испытаниям Источник изображения: BocaChicaGal, NASASpaceFlight

Одновременное использование сразу двух стартовых столов в Бока-Чика должно ускорить программу Starship/Super Heavy. Не в два раза, конечно, но заметно. Тем более, что с каждым новым испытанием виден значительный прогресс. Как в части выполненных «трюков», так и с точки зрения внешнего вида — что SN8, что SN9 уже не похожи на мятые бочки. Эти прототипы скорее выглядят, как мятые космические корабли прямиком с научно-фантастических иллюстраций середины XX века.

Напомним, компания SpaceX на своем полигоне в Бока-Чика создает полностью многоразовую космическую транспортную систему нового поколения. Она будет состоять из корабля Starship и ускорителя Super Heavy. Обе ступени работают на одинаковой топливной паре: сжиженный кислород и сжиженный метан. Соответственно, и двигатели у них будут однотипные — Raptor, собственной разработки SpaceX. Особенностью всей системы будет максимальная технологичность конструкции и дешевизна эксплуатации.

Характеристики и Starship и Super Heavy пока что известны только ориентировочные. Экипаж корабля до 100 человек, грузоподъемность порядка 100 тонн на низкую околоземную орбиту, время на подготовку к повторному старту — менее двух недель. Окончательный облик системы сформируется, ближе к концу испытаний.

Главное достижение программы в настоящий момент сделано прототипом SN8. Он провел в воздухе 6 минут 42 секунды 9 декабря. Максимальная высота полета составила 12,5 километров, после достижения которой аппарат перешел в горизонтальное планирование, продемонстрировал работу аэродинамических поверхностей и затем перевернулся двигателями к земле для посадки. Последний этап полета, однако, прошел не по плану — из-за технических проблем с баком окислителя из трех двигателей Raptor необходимую тягу выдал только один. В результате прототип совершил «незапланированную мгновенную разборку» при контакте с землей.