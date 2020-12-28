В Минобороны РФ не исключили, что позиция США по ДСНВ может измениться

Срок действия текущего договора истекает 5 февраля 2021 года, напомнил замминистра обороны Александр Фомин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Позиция США по вопросу о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) может измениться в силу политических причин. Такое мнение высказал замминистра обороны Александр Фомин в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"Российская Федерация предложила США продлить Договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. Вместе с тем, как я уже сказал, у американской стороны - другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении договора о СНВ. В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться", - сказал Фомин. Он напомнил, что срок действия текущего договора истекает 5 февраля 2021 года.

Фомин отметил, что США в течение длительного времени реализуют курс, направленный на наращивание своей военной мощи. "Под надуманными предлогами американская сторона отказывается от своих договорных обязательств в сфере контроля над вооружениями, мешающих достижению глобального доминирования. После выхода в 2002 году из Договора по ПРО следующим шагом американской стороны стала денонсация Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал он.

По его словам, для минимизации негативных последствий развала Соединенными Штатами Договора о РСМД российская сторона предложили странам НАТО присоединиться к российскому мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности. "Важным элементом реализации наших предложений могли бы стать взаимные верификационные меры в отношении вооружений, по которым стороны высказывали свои озабоченности (Россия - универсальные пусковые установки Мк-41 в Румынии и Польше, США - ракеты 9М729)", - уточнил Фомин.

"В случае, если наш призыв не найдет поддержки, и начнется развертывание в Европе американских ракет, мы оставляем за собой право на адекватные ответные меры", - подчеркнул он.

Замглавы Минобороны РФ также подчеркнул, что в России обеспокоены выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН). "Полагаем, что тем не менее договор сохраняет свой позитивный потенциал. Дальнейшую линию в отношении ДОН будем определять с учетом готовности остальных государств- участников гарантировать непередачу американской стороне информации, полученной в ходе наблюдательных полетов над территорией России. Продолжим следить за развитием ситуации вокруг ДОН и принимать решения, исходя из интересов национальной безопасности", - сказал Фомин.

Ситуация с ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения Россией положений этого документа. Впервые в его несоблюдении Вашингтон обвинил Москву в июле 2014 года. По версии американской администрации, нарушением договора, заключенного Москвой и Вашингтоном в 1987 году, стало создание Россией ракеты 9М729.

Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной соглашения, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны США в Европе. В сложившейся ситуации США предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.

Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший в тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал данный шаг, в частности, из-за того, что соглашением не был охвачен Китай.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.