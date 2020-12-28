Die Welt (Германия): эра гиперзвукового оружия — кошмар для нашей безопасности

Воют сирены. Из громкоговорителей раздается: «Воздушная тревога, воздушная тревога!» Это не сцена из фильма о войне и не репортаж из горячей точки, а недавний переполох на американской базе в Германии. Причина — пуск четырех российских ракет. А ведь наступает эра гиперзвука, когда поднять тревогу можно и не успеть.

Гиперзвуковое оружие представляет собой опасность совершенно нового свойства: эти летательные аппараты развивают огромную скорость и очень манёвренны. Они легко обходят все системы противоракетной обороны. В результате в опасности оказался даже паритет между ядерными державами. Два государства обрели решающее преимущество перед другими

Завыли сирены. Из громкоговорителей раздался настойчивый призыв: "Воздушная тревога, воздушная тревога! Все в укрытие, все в укрытие!"

Это не сцена из фильма о войне и не репортаж из горячей точки. И речь не о далеком прошлом. В действительности это произошло совсем недавно - 12 декабря в Германии. Недалеко от города Кайзерслаутерн, на военно-воздушной базе США Рамштайн, солдаты и гражданские сотрудники не на шутку перепугались. В объявлениях по громкой связи отсутствовала привычная и успокаивающая фраза: "Это учебная тревога". Так что это, думали люди, - война? Перед самым Рождеством?

Тревогу в Рамштайне подняли, когда российская подводная лодка запустила четыре межконтинентальные ракеты с промежутком в несколько секунд. Запуск произошел в Охотском море, к северу от Японии, ракеты двинулись в сторону Европы. Пролетев 5500 километров, боеголовки с холостыми зарядами в конце концов приземлились в одном из малонаселенных районов на северо-западе России.

Речь шла об испытаниях, но американским военным это, судя по всему, было неясно. К облегчению взбудораженных солдат через несколько минут был дан отбой. О ложной тревоге в Рамштайне чуть позже сообщил интернет-портал американских военных Stars and Stripes.

Это случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе, и поэтому системы предупреждения все время начеку. Но при этом военные теперь имеют дело с принципиально новой опасностью. С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается.

Это кошмар для ответственных лиц в вооруженных силах и в политических кругах. Но в то же самое время оборонной промышленности это дает надежду на новые многомиллиардные заказы. Речь идет о новом витке в спирали угроз и обороны.

Опасная смесь внезапности, непредсказуемости и беспомощности

Особенность нового вида оружия заключается в том, что запущенные с земли, подводной лодки или с воздуха гиперзвуковые глайдеры и крылатые ракеты не только передвигаются экстремально быстро, но и могут маневрировать. Поэтому их трудно запеленговать, а из-за запутанных траекторий практически невозможно заранее определить их цель. Борьба с ними крайне сложна. Получается опасная смесь внезапности, непредсказуемости и беззащитности.

Прежде всего сокращается время для принятия решений о том, как следует реагировать. Считается, что подлетное время баллистических ракет в случае нападения России на США составляет от 20 до 30 минут. А в случае с гиперзвуковым оружием временной промежуток сокращается до пяти минут. Таково мнение экспертов.

К категории гиперзвукового оружия относят летательные аппараты, способные развивать скорость, превышающую скорость звука минимум в пять и максимум в двадцать раз. Такую скорость могут развивать и баллистические ракеты, но их траекторию можно просчитать.

А вот новые гиперзвуковые аппараты могут петлять при подлете к цели и как бы прыгать в разных слоях атмосферы - как подпрыгивает по воде плоский камешек, брошенный с определенной скоростью. Эти летательные аппараты доставляются наверх ракетками. Там они отделяются и затем скользят по верхним слоям атмосферы к цели.

Этот новый вид оружия способен нарушить шаткое равновесие между ядерными державами - так считают, например, в берлинском аналитическом центре Немецкое общество внешней политики (DGAP). Это оружие может помешать и переговорам о разоружении. Контроль над ним отсутствует.

Запущенные с российской подводной ложки межконтинентальные ракеты, вызвавшие тревогу в Рамштайне, относились к обычному типу "Булава". Это не было гиперзвуковое оружие, которым восторгался российский президент Владимир Путин, рассказывая в декабре 2018 об успешных испытаниях сверхзвукового глайдера "Авангард". По его словам, это "абсолютное оружие", потому что, с его точки зрения, возможности противостоять ему нет.

Спустя два года после заявления Путина о сверхзвуковом оружии "Авангарды" снабдили ядерными боеголовками - об этом недавно сообщили американские военные. Всего за день до ложной тревоги в Рамштайне российские военные вновь испытали сверхзвуковую управляемую ракету "Циркон" (кодовое обозначение НАТО - SS-N-33). Она была запущена с борта современного фрегата в Белом море на краю Северного Ледовитого океана. С точки зрения Запада, такой сценарий настораживает.

Эксперты считают, что Россия, а также Китай занимают лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия. США прилагают сейчас все силы, что устранить образовавшееся отставание. В первую очередь американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin усиленно работает в этой области. Недавно он произвел летные испытания гиперзвуковой модели (AGM-183A), прикрепленной под крыльями бомбардировщика В-52. А на днях Lockheed Aerojet объявил о покупке компании Aerojet Rocketdyne, производящей ракетные двигатели, за 4,4 миллиардов долларов в расчете на разработку этой новой военной технологии.

Во Франции также работают над гиперзвуковым оружием

В то время как Россия и Китай работают над гиперзвуковыми глайдерами и крылатыми ракетами, США действуют шире и разрабатывают гиперзвуковые самолеты, которые можно будет использовать уже через пару десятилетий. Они будут приводиться в движение не ракетными, а так называемыми гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

Особую сложность в работе над этим типом оружия представляют колоссальные температуры, а также управление аппаратами, которые с исключительно высокой скоростью перемещаются сквозь слои атмосферы.

Помимо США, России и Китая, над гиперзвуковым летательным аппаратом работает и Франция. Европейский производитель управляемого оружия MBDA, доля в котором есть и у Airbus, реализует европейский проект Twister, в котором участвуют пять стран.

К 2030 году должна быть создана система, способная не только обнаруживать гиперзвуковое оружие на самых ранних стадиях использования, но и уничтожать эти летательные аппараты. В международном проекте во главе с Францией участвуют также Финляндия, Италия, Нидерланды и Испания

Американские военно-промышленные концерны, такие как Lockheed Martin или Raytheon, смогут неплохо заработать на новом оружии. Пентагон намеревается в 2021 году только на разработку гиперзвукового оружия потратить 3,2 миллиарда долларов. Конкретных поставок еще не предвидится. А в России это оружие якобы уже готово к использованию.

США относятся к новой угрозе крайне серьезно. Их вооруженные силы озабочены безопасностью своих военных баз за пределами США. В Европе к ним относится и Рамштайн, где недавно сирены по ошибке подняли воздушную тревогу.

ВВС США недавно объявили тендер на 925 миллионов долларов, чтобы усовершенствовать систему защиты учреждений в Европе от атак беспилотников. По сценарию, вероятны атаки со стороны Китая и России. Противовоздушная система должна быть способна в первый час отразить 15 нападений.

Российского президента якобы не беспокоит, что и США однажды тоже обзаведутся боеспособным гиперзвуковым оружием. Самая современная российская зенитная ракетная система С-500 и некая модернизированная ракета-перехватчик - одно из возможных средств противодействия. Об этом Путин недавно говорил на своей ежегодной пресс-конференции. По его словам, Россия опережает другие страны в этой технологии.

По теме ложного срабатывания систем предупреждения о ракетной атаке Путин не сказал ничего.

Герхард Хегман (Gerhard Hegmann)