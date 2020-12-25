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IPhone SE – функциональный и надежный смартфон нового поколения

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Несмотря на утверждения скептиков, купить IPhone SE 64 Гб захотели многие пользователи после выхода смартфона на рынок и появления в свободной продаже. Новинка быстро стала популярна благодаря своим техническим характеристикам и привлекательному дизайну. Но подробный обзор устройства традиционно нужно начать с рассмотрения упаковки и комплектации.

IPhone 11 64Gb Black

Что входит в комплектацию

Коробка, в которой находится смартфон, оформлена в том же стиле, что и упаковки других актуальных моделей Apple (например, IPhone 11 64Gb Black), которые можно сегодня найти в продаже. Комплектация также во многом идентична и состоит из блока питания, кабеля, наушников (имеют разъем Lightning). В набор не входит зарядное устройство повышенной мощности.

Особенности дизайна и характеристики экрана

Важное преимущество модели – компактный размер, обеспечивающий удобство использования. К плюсам можно отнести и хорошую эргономику. В оформлении необходимо выделить отдельные моменты, заслуживающие внимания: стильный и дорогой внешний вид обеспечивают гармоничное сочетание стеклянных панелей и корпуса из алюминия. Благодаря такому оформлению задняя и лицевая часть смартфона имеет надежную основу. Залог успеха продукции Apple – в использовании не только новейших технологических разработок в процессе сборки, но и в лаконичности дизайна продуктов, максимально приближенного к стилю минимализм.

Размер дисплея IPhone SE нового поколения соответствует 4,7 дюймам. В нем использована матрица типа IPS. У экрана отличные углы обзора (отсутствует значительный цветовой сдвиг). Есть функция True Tone, включение которой позволяет подстроить цветовой баланс в соответствии с существующими условиями окружающей среды. Также среди ключевых положительных характеристик экрана необходимо выделить:

  • высокий показатель максимальной яркости;
  • наличие хороших антибликовых свойств;
  • возможность понижения яркости в темноте до комфортного уровня;
  • поддержка цветового охвата sRGB.

Почему стоит купить IPhone SE

IPhone SE (2020) – привлекательный смартфон по многим показателям. Его покупка полностью оправдана благодаря таким особенностям:

  • топовой производительности;
  • поддержке Wi-Fi 6;
  • наличию функции быстрой зарядки.

Эта модель – отличный выбор для тех покупателей, которые планируют приобрести надежный смартфон от торговой марки Apple с хорошим запасом производительности.

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