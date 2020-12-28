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ТАСС

Рогозин объяснил иск к РКЦ "Прогресс" выходом из строя спутника на орбите

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Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Сумма исковых требований составляет 4,7 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роскосмос подал иск к Ракетно-космическому центру "Прогресс", поскольку спутник производства данного предприятия перестал работать на орбите. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре "умер" на орбите", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса отметил, что за время, которое прошло с того момента, сменилось руководство госкорпорации и самого РКЦ "Прогресс". "По действующему законодательству мы обязаны предъявить иск в связи с отказом спутника, включив в стоимость иска также и стоимость пусковой услуги по выведению этого аппарата на орбиту", - пояснил он.

"То есть "виновники торжества" давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают", - уточнил гендиректор госкорпорации.

По словам Рогозина, если своевременно не предъявить соответствующий иск, то под суд придется пойти представителям самой госкорпорации, поскольку именно они не отреагировали на допущенную ошибку и упущенные возможности. "Будем разбираться в ситуации, искать выход в интересах дела, но хочу заметить - практика решения подобных дел сегодня именно такова, и тем, кто думает своей головой и будет спасать свое предприятие, будет непросто найти решение", - добавил Рогозин, подчеркнув, что решение обязательно будет найдено.

Глава Роскосмоса также сообщил, что гендиректор РКЦ "Прогресс" сейчас находится на космодроме Куру во Французской Гвиане и готовит очередной пуск, переживая за предприятие.

Иск Роскосмоса

Ранее в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Роскосмоса к РКЦ "Прогресс", следует из картотеки дел. Оно пока не принято к рассмотрению. Сумма исковых требований составляет 4,7 млрд рублей. В Роскосмосе сообщили в пятницу ТАСС, что госкорпорация, согласно требованиям законодательства РФ, обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет-носителей "Союз", разработчиком спутников, в том числе "Ресурс-П". В октябре Роскосмос и РКЦ "Прогресс" подписали контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса "Амур-СПГ", включающего ракету с метановым двигателем.

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