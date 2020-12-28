Госконтракты на ближайшие 3 года гарантируют "Курганмашзаводу" высокую загрузку - исполнительный директор

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - ПАО "Курганмашзавод" в рамках государственного оборонного заказа сформировал портфель контрактов на ближайшие три года, сообщает пресс-служба холдинга НПО "Высокоточные комплексы", в состав которого входит предприятие.

"В 2021-2023 годах предприятие продолжит поставлять в Российскую армию боевые машины БМП-3, БРЭМ-Л, десантную технику - БМД-4М, БТР-МДМ, а также выполнять большой объём работ в рамках контрактов на капитальный ремонт БМП-3", - сказано в сообщении, распространенном в пятницу.

Исполнительный директор ПАО "Курганмашзавод" Пётр Тюков отмечает, что в последние пять лет ежегодно отмечался рост объёмов гособоронзаказа в денежном выражении. "Безусловно, большой портфель заказов, который мы имеем уже сегодня, гарантирует высокую загрузку коллективу", - сказал Тюков, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, в перечне задач, стоящих перед единственным в России предприятием по производству боевых машин пехоты, - поставка гусеничных шасси головным исполнителям гособоронзаказа, которые устанавливают на них специальное оборудование и вооружение в соответствии с заданиями министерства обороны РФ.

"В 2020 году ПАО "Курганмашзавод" в полном объёме выполнило свои обязательства в качестве соисполнителя по гособоронзаказу перед НПП "Рубин", Саратовским агрегатным заводом и др. Кроме того, предприятие традиционно будет осуществлять поставки запасных частей к ранее поставленной боевой технике как министерству обороны РФ, так и инозаказчикам. Значительный объём узлов и комплектующих закупят предприятия ОПК, использующие эту номенклатуру при изготовлении своих финальных изделий или при проведении капитального ремонта техники в рамках гособоронзаказа", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что обстановка, сложившаяся в мире из-за пандемии, отрицательным образом повлияла на деловую активность инозаказчиков. Между тем Курганмашзавод практически полностью выполнил хоть и небольшие, но важные заказы по экспортным запасным частям.