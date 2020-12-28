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Зеленский пообещал в случае нападения на Россию мобилизовать как мужчин, так и женщин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения России на Украину» и начала «большой войны» в стране будут мобилизованы не только все мужчины, но и женщины.

Такое признание глава государства сделал 25 декабря в в интервью изданию «Фокус», отвечая на вопрос о том, возможно ли российское нападение со стороны Крыма.

При этом Зеленский назвал данный сценарий «ужасной ситуацией», о которой ему не хотелось бы даже думать.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал украинский президент.

Отметим, что многие эксперты и политики на Украине постоянно пугают сами себя и своих сограждан «предстоящим нападением России». Обсуждаются различные сценарии, из которых самый популярный — вторжение «путинских орд» из Крыма.

Особого накала эти предсказания достигли летом этого года, когда целый ряд украинских генералов высказались за то, что война с Россией может начаться минувшей уже осенью.

Среди главных целей «российского вторжения» чаще других назывался захват дамбы в Херсоне, с целью возобновления подачи воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Поскольку всего этого не произошло, в настоящее время в Киеве «раздувают» новую страшилку о том, что Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие. Как сообщало EADaily, об этом, в частности, в интервью турецким СМИ неделю назад заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

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