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Интерфакс-АВН

Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот

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Испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые в этом году провел Северный флот, подтвердили характеристики этого нового оружия, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"В рамках испытаний были полностью подтверждены высокие скоростные и другие тактико-технические характеристики нового оружия", - говорится в сообщении флота.

Северный флот сообщил, что участвовавший в испытаниях "Циркона" фрегат "Адмирал Горшков" завершил выполнение учебно-боевых задач в Белом море и приступил к переходу в главную базу Северного флота - Североморск.

"В 2020 году фрегат выполнил несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой "Циркон". Стрельбы были проведены из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря и по береговой цели, расположенной на полигоне Чижа в Архангельской области", - отмечается в сообщении.

17 декабря президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции, что работы над гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" практически завершены.

"Циркон" у нас появляется, очень важное оружие. Недавно провели очередное испытание, очень важное для нас испытание. Фактически работы над ним, в основном, завершены: 8 с лишним Махов (Мах - скорость звука), дальность большая. Она может быть размещена на носителях как стационарных, так и кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость и всё станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - сказал тогда президент РФ.

В декабре, ноябре и октябре Минобороны РФ сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В декабре прошлого года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В марте этого года командующий Северный флотом Александр Моисеев сказал, что в ближайшее время к испытаниям гиперзвукового оружия планируют приступить подводные лодки СФ.

Успешные испытания "Циркона" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) свидетельствуют, что ракету в скором времени могут принять на вооружение, сообщил в октябре "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко. По его словам, ни у одного флота мира пока нет такого гиперзвукового оружия, а также средств защиты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
пр. 1155
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1 комментарий
№1
28.12.2020 03:25
Последний пуск и ракета пролетела 350 км, что очень подозрительно ибо обещали дистанцию в 1000км , подозреваю , что ракета не долетела.
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