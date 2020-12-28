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CША планируют поставить Казахстану два разведывательных самолета Beechcraft King Air B300ER Scorpion

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 23 декабря 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Казахстану по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) двух самолетов разведки и наблюдения Beechcraft King Air B300ER Scorpion. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 128,1 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Cамолет разведки и наблюдения Beechcraft King Air B300ER Scorpion с комплексом оборудования корпорации Sierra Nevada Corporation (SNC) (с) Sierra Nevada Corporation

Генеральным подрядчиком поставки выступить корпорация Sierra Nevada Corporation (SNC). Согласно уведомлению, в поставку должный войти три комплекта системы радиоразведки Raytheon AST TITAN, три комплекта системы радиотехнической разведки Sierra Nevada Small SWAP, три бортовые РЛС Leonardo Osprey 30 с АФАР, три электронно-оптические системы WESCAM MX-15HDi (во всех случаях один комплект - запасной), две наземные станции приема данных (стационарная и подвижная), защищенные средства связи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
США
Компании
Beechcraft
Leonardo
Raytheon
SNC
Проекты
2020-й год
АФАР
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