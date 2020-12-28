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ЦАМТО

В Арктике в интересах ВС РФ планируется впервые провести полеты нового беспилотника (атмосферного спутника) "Сова"

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Атмосферный спутник "Сова"
Атмосферный спутник "Сова".
Источник изображения: Фонд перспективных исследований

ЦАМТО, 25 декабря. В Арктике в интересах российских военных планируется впервые провести полеты нового беспилотника (атмосферного спутника) "Сова", способного сутками оставаться в воздухе, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с программой испытаний.

"Запланирована серия полетов новейшего беспилотного летательного аппарата "Сова" в районах Крайнего Севера и Заполярья. В интересах военных отработают основное назначение аппарата – ретрансляцию сигналов связи и оптическую разведку", – рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что новый беспилотник обладает сверхмалым весом (до 12 кг) и крылом большого удлинения с солнечными панелями. Аппарат приводится в движение двумя электромоторами с пропеллерами.

"Сова", пояснил собеседник, относится к классу так называемых атмосферных спутников, потому что может находиться в воздухе 50 часов и более, при этом выполняя полет на высоте около 20 км.

"Кроме того, "Сова" способна длительное время планировать и "плыть" в воздушных потоках за счет своего малого удельного веса", – уточнил источник "РИА Новости".

Как отмечает агентство, факт работ по теме беспилотника "Сова" подтверждается в материалах сборника "Основные итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который был ранее распространен Минобороны. В брошюре указывается, что новейший беспилотник вошел в число проектов, которые сопровождались военным ведомством в 2020 году.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
БПЛА
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