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ТАСС

Yomiuri: японский зонд взял образцы из глубинных слоев астероида в виде камешков в 1 см

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Зонд "Хаябуса-2"
Зонд "Хаябуса-2".
Источник изображения: © Japan Aerospace Exploration Agency

Эксперты JAXA вскрыли камеру с образцами грунта

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") во время посадки на астероид "Рюгу" летом 2019 года сумел взять пробы из его глубинных слоев в виде камешков диаметром примерно 1 см. Об этом сообщила в пятницу газета Yomiuri со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Хаябуса-2" совершил первую посадку на астероид в феврале 2019 года. Эксперты JAXA в декабре 2020 года вскрыли камеру со взятыми тогда образцами грунта и обнаружили, что они представляют собой песчинки черного цвета диаметром примерно 1 мм. Эти пробы были получены с поверхности астероида.

После первой посадки "Хаябуса" в июле 2019 года выстрелил в "Рюгу" металлическим снарядом и создал на поверхности астероида кратер типа тех, что образуются в результате удара метеорита. Аппарат сумел совершить посадку в это углубление и взял там вторую порцию образцов, которые оказались крупнее. Камера с ними была вскрыта на этой неделе. Как полагают, эти образцы представляют собой породы, которые не подвергались воздействию солнечного света и радиации, мало изменившись со времени формирования Солнечной системы. Японские ученые поэтому возлагают особые надежды на изучение именно этих материалов.

"Хаябуса-2" в начале декабря сбросил на Землю капсулу с образцами, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию для исследования "Рюгу". Капсула успешно приземлилась на территории полигона Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Затем она была доставлена в штаб-квартиру JAXA рядом с Токио.

Зонд после сброса капсулы отправился в новую экспедицию к астероиду 1998KY26 диаметром 30 м. Ожидается, что "Хаябуса-2" приблизится к этому небесному телу в июле 2031 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
ЯО
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