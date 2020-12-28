Для ВМФ РФ построят 14 атомных подлодок - Минобороны

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот России в ближайшие годы будет усилен 14 атомными подводными лодками (АПЛ), сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, которого в пятницу цитирует ведомственная газета "Красная звезда".

"Запланировано строительство 14 АПЛ, "Бореев" и "Ясеней"", - сказал Криворучко.

Он сообщил, что производственные мощности завода "Севмаш" в полном объёме загружены заказами Минобороны до 2027 года. "Севмашу" предстоит ежегодно передавать ВМФ РФ по одной АПЛ проектов "Борей-А" и "Ясень-М", цитирует Криворучко "Красная звезда".

Минобороны РФ 16 декабря сообщало, что Криворучко посетил "Севмаш" для проверки выполнения гособороонзаказа.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, сообщили российские военные.

Головной атомный подводный крейсер усовершенствованного проекта "Борей-А" - "Князь Владимир" был включен в состав ВМФ РФ 12 июня этого года.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение".