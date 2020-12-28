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ТАСС

Российские РЛС за неделю сопроводили 29 самолетов и три беспилотника у границ РФ

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Радиолокационная станция
Радиолокационная станция.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Юрьев

Нарушений российского воздушного пространства допущено не было

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 32 летательных аппарата иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 29 самолетов-разведчиков и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС.

"Из состава дежурных по ПВО сил выполнен с целью недопущения нарушения госграницы РФ один подъем истребителя", - отмечается в газете.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено. В Минобороны также отметили, что за неделю в войска были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10" и комплексы воздушной разведки с БПЛА ближнего действия "Элерон-3".

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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