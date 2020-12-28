Войти
ТАСС

В МО заявили, что предстоящий секвестр военных расходов не скажется на боеготовности ВС

342
0
0
Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова отметила, что формирование бюджета на 2021-2023 годы проходило в условиях жестких бюджетных ограничений в связи с антикоронавирусными мероприятиями

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Принятый оборонный бюджет на 2021-2023 годы, несмотря на уменьшение бюджетных ассигнований, гарантирует боеготовность и развитие Вооруженных сил России. Об этом сообщила в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"В целом можно констатировать, что принятый оборонный бюджет, рассчитанный на ближайшую трехлетку, гарантирует исполнение планов по строительству и развитию Вооруженных сил РФ в параметрах, определенных верховным главнокомандующим, и позволит выполнить все стоящие перед армией и флотом задачи по обеспечению безопасности нашей страны", - сказала она.

Шевцова констатировала, что формирование бюджета на 2021-2023 годы проходило в условиях жестких бюджетных ограничений в связи с антикоронавирусными мероприятиями. В результате базовые бюджетные ассигнования на оборонные нужды Минфином России были уменьшены на 10%, а на реализацию государственной программы вооружения - на 5%.

Социальные программы

Шевцова подчеркнула, что сокращение бюджета, выделенного на оборонные нужды, не затронет социальные программы Минобороны.

"Секвестированию не подлежат расходы на обеспечение социальных гарантий, медицинское облуживание (это особенно важно с учетом нынешней эпидемиологической обстановки)", - сказала Шевцова.

Замминистра подчеркнула, что ежегодная индексация выплат военнослужащим и военным пенсионерам будет производиться в соответствии с уровнем инфляции.

"Также не затронуты малобюджетные направления расходов, сокращение которых могло быть критичным в связи с наличием уже реализуемых мероприятий и незначительными возможностями по маневрированию ресурсами", - заключила Шевцова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
Проекты
Медицина
Похожие новости
12.05.2020
Российское военное руководство приняло участие в выпуске офицеров в вузах Минобороны
10.01.2018
Рублем по террористам
03.04.2017
Все призывники 2016 года получили электронные карты "Паспорт"
18.05.2016
Мартышкин ГОЗ
06.04.2015
Неприкасаемые статьи бюджета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.12 11:23
  • 1
Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны
  • 28.12 11:17
  • 1
Битва систем: как Китай собирается побеждать в войнах XXI века
  • 28.12 11:08
  • 1
Новейший истребитель МиГ-41 должен подняться в воздух к 2025 году
  • 28.12 11:05
  • 187
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 28.12 10:55
  • 2
Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео
  • 28.12 10:32
  • 1
«Сильно резануло»: в Кремле рассказали о реакции на слова Зеленского о войне
  • 28.12 09:52
  • 70
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 28.12 08:34
  • 1
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 28.12 08:07
  • 37
Интервью Юрия Борисова
  • 28.12 06:46
  • 299
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 28.12 03:25
  • 1
Испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" признаны успешными - Северный флот
  • 28.12 03:10
  • 1
«Роскосмос» потребовал от производителя ракет «Союз» вернуть почти 5 миллиардов рублей
  • 28.12 00:40
  • 46
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 27.12 23:14
  • 21
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 27.12 20:33
  • 3
Начальник Генштаба: Россия продолжает сбалансированно развивать ВС