"Истребитель" беспилотников "Деривация-ПВО" пойдет на госиспытания в 2022 году - Минобороны РФ

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Государственные испытания нового зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", способного уничтожать беспилотники и крылатые ракеты, запланированы на 2022 год, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"В настоящее время в рамках предварительных испытаний зенитного артиллерийского комплекса проводятся стрельбы из вновь разрабатываемых снарядов по подтверждению заданных тактико-технических характеристик. Государственные испытания спланированы в 2022 году", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" в пятницу.

Ранее департамент информации Минобороны РФ сообщал, что госиспытания "Деривации-ПВО" планировалось завершить в ноябре 2019 года.

В августе этого года пресс-служба корпорации "Уралвагонзавод" сообщала, что госиспытания комплекса будут завершены в первом квартале 2022 года.

Леонов сказал, что в войсках "Деривация-ПВО" заменит зенитные самоходные установки "Шилка". По его словам, новый комплекс способен вести стрельбу в движении и на плаву.

Генерал сказал, что Деривация-ПВО" способна бороться с мини- и

микробеспилотниками за счёт применения инновационного снаряда с программируемым подрывом вблизи цели.

Леонов сообщил, что "Деривация-ПВО" войдет в состав смешанных тактических групп борьбы с беспилотниками. Эти группы включают общевойсковые подразделения, подразделения ПВО и радиоэлектронной борьбы.

"Это позволяет осуществлять раннее обнаружение и оповещение о действиях БПЛА, радиоэлектронное подавление системы управления БПЛА и эшелонированное огневое воздействие", - сказал он.

Комплекс "Деривация-ПВО" предназначен для оснащения тактических подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск.

По данным Минобороны РФ, комплекс способен вести борьбу с крылатыми и авиационными ракетами, беспилотниками, самолетами и вертолетами тактической и армейской авиации, одиночными снарядами реактивных систем залпового огня, а также наземными и надводными легкобронированными целями.

Боевая машина "Деривации-ПВО" оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Она обеспечивает обнаружение и обстрел воздушных и наземных целей с места, в движении и на плаву. В боекомплект входят пять типов боеприпасов, основным из которых является многофункциональный снаряд с дистанционно программируемым подрывом возле цели, сообщали ранее в Минобороны РФ.