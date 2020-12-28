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Интерфакс-АВН

Оборонные расходы РФ в 2021-2023 гг. уменьшены на 10%, мероприятия ГПВ на 5% - Минобороны

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Money
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Бюджетные ассигнования на оборонные нужды на период 2021-2023 годов уменьшены на 10% от первоначальных планов, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Формирование бюджета на предстоящую трехлетку проходило в условиях жестких бюджетных ограничений, связанных, прежде всего, с проведением мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции. В результате базовые бюджетные ассигнования на оборонные нужды на период 2021-2023 годов Минфином России были уменьшены на 10 процентов, а на реализацию мероприятий Государственной программы вооружений (ГПВ) - на пять процентов", - сказала Шевцова в интервью, которое публикует в пятницу газета "Красная звезда".

При этом она отметила, что "секвестированию не подлежат расходы на обеспечение социальных гарантий, медицинское обслуживание - это особенно важно с учетом нынешней эпидемиологической обстановки".

"Будет производиться и ежегодная индексация выплат военнослужащим и военным пенсионерам на уровень инфляции. Также не затронуты малобюджетные направления расходов, сокращение которых могло быть критичным в связи с наличием уже реализуемых мероприятий и незначительными возможностями по маневрированию ресурсами", - подчеркнула Шевцова.

По ее словам, "работа над бюджетом потребовала концентрации средств на наиболее приоритетных направлениях расходов Минобороны России, а также принятия отдельных решений для синхронизации мероприятий ГПВ с созданием необходимой инфраструктуры и комплектованием личным составом".

В целом, констатировала замминистра, принятый оборонный бюджет, рассчитанный на ближайшую трёхлетку, гарантирует исполнение планов по строительству и развитию Вооруженных сил РФ "в параметрах, определенных Верховным главнокомандующим, и позволит выполнить все стоящие перед армией и флотом задачи по обеспечению безопасности нашей страны".

Согласно проекту российского федерального бюджета на предстоящую трехлетку, который был внесен правительством в Госдуму в конце сентября, расходы на национальную оборону в 2021-2023 годах должны были составить более 9,6 трлн рублей.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3 113 247,5 млн рублей, в 2022 году - 3 231 721,8 млн рублей и в 2023 году - 3 257 484,0 млн рублей", - говорилось в документе.

В нем отмечалось, что по отношению к объему ВВП доля расходов на национальную оборону составит в 2021 году - 2,7%, в 2022 году - 2,6%, в 2023 году - 2,5%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
Проекты
Медицина
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1 комментарий
№1
28.12.2020 11:23
"... Бюджетные ассигнования на оборонные нужды на период 2021-2023 годов уменьшены на 10% от первоначальных планов..."
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  При  этом  военный  бюджет  США  остался  на  прежнем  уровне, больше
российского  в  16  раз  и  новая  администрация  объявляет  РФ основной
угрозой. Телевизионная  любовь   российского  руководства  к  оборонке
иллюстрируется  коротким  анекдотом:
-Любишь?
-Люблю.
-Женишься?
-Не-а.
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