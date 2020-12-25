«Щука» – чтобы карась не дремал

АПЛ проекта 671 вошли в золотой фонд боевых кораблей

28 декабря 1977 года в состав ВМФ России была принята первая АПЛ проекта 671 РТМ «Щука».

С тех пор атомоходы «Щуки» достойно потрудились в различных районах Мирового океана, совершив сотни боевых походов. За многие десятилетия своeй деятельности их экипажи накопили бесценный опыт, который вошел в золотой фонд истории российского подводного флота.

О проекте

Россия имеет богатейший опыт строительства подводных лодок с атомными энергетическими установками. Начиная с первой советской АПЛ проекта 627 К-3 «Ленинский комсомол» нашими конструкторами создано около 40 различных проектов АПЛ, строившихся как небольшими сериями в несколько единиц, так и сериями более трех десятков. Всего же за всю историю строительства атомных подводных лодок в СССР и России построено более 260 атомоходов различных классов и проектов.

Есть среди атомных торпедных (многоцелевых) подводных лодок и самый многочисленный серийный проект в истории отечественного подводного судостроения. Речь пойдет о замечательном проекте большой атомной подводной лодки (БАПЛ) 671 РТМ (РТМК), названной «Щукой» за ее рыбообразную внешнюю конструкцию.

По официальной классификации НАТО она значится как многоцелевая атомная подводная лодка класса ВИКТОР-III. Спроектирована в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) машиностроительном бюро «Малахит». Ее первым главным конструктором стал Г.Н. Чернышев, а с 1984 года дело продолжил главный конструктор Р.А. Шмаков.

С 1976 по 1992 год «Щуки» строились в Ленинграде и Комсомольске-на-Амуре. Головная БАПЛ К-247 была заложена 15 июля 1976 года на стапеле судостроительного завода им. Ленинского Комсомола и вступила в строй по традиции в канун наступающего 1979 года. Всего корабелами было построено 27 БАПЛ данного проекта, из них пять подтипа 671 РТМК. Некоторые БАПЛ этого проекта получили собственные имена: «Тамбов», «Даниил Московский», «Волгоград», «Обнинск».

Проект 671 РТМ продолжил развитие ряда предшествующих проектов. Базовые решения, заложенные в них, позволили достаточно быстро перейти к очередной модификации ракетно-торпедных многоцелевых АПЛ. Здесь был размещен новый ГАК, который превосходил по своим возможностям предыдущие образцы. Были также проведены мероприятия по снижению акустического поля за счет внедрения новых технических решений.

Создание в нашей стране АПЛ проекта 671 РТМ практически совпало с началом реализации в США программы строительства многоцелевых АПЛ третьего поколения типа «Лос-Анджелес». Головной корабль серии «Лос-Анджелес» вступил в состав ВМС США в 1976 году. Первые новые американские лодки превосходили «Щук» по некоторым характеристикам. Однако наши «Щуки» не уступали американским «Лосикам» в максимальной скорости подводного хода и глубине погружения. Более того, они имели преимущества в маневренности и живучести, а также были лучше вооружены.

Уникальные походы и операции

Биография подводных лодок любого проекта уникальна. Но среди отечественных атомоходов биография «Щук» наиболее насыщена и по географии походов, и по спектру мероприятий, в которых они участвовали.

Так, в 1983 году АПЛ проекта 671 РТМ под командованием капитана 2 ранга В.А. Терехина успешно участвовала в выявлении у восточного побережья США деятельности американского фрегата «Макклой». В результате операции была добыта ценная информация по техническим и конструктивным особенностям американских буксируемых гидроакустических антенн.

Одним из ярких фрагментов биографии кораблей проекта 671 РТМ стало их участие в крупномасштабных противолодочных операциях «Апорт» и «Атрина», проведенных в середине 1980-х годов на Атлантике силами противолодочной дивизии подводных лодок Северного флота.

Если во время операции «Апорт» многие тысячи американских обывателей из-за присутствия наших субмарин в Восточной Атлантике перенесли свой летний отдых с восточного побережья США вглубь страны, то в ходе операции «Атрина» с появлением наших «Щук» у американских берегов уже серьезно забеспокоилось военно-политическое руководство США. Одна из «Щук» была даже «ошибочно» принята за советскую атомную ракетную подводную лодку – носитель стратегического ядерного оружия. Успех операций «Апорт» и «Атрина» показал, что ВМС США при массированном использовании нами многоцелевых подлодок не были готовы обеспечить достаточно эффективное противодействие.

Сложнейшее подледное плавание в конце 1985 года совершила К-524 (командир – капитан 1 ранга В.В. Протопопов; руководитель похода – командир противолодочной дивизии капитан 1 ранга А.И. Шевченко). Замысел состоял в том, чтобы пройти из Северного Ледовитого в Атлантический океан, обойдя Гренландию с северо-востока.

Маршрут был весьма сложным и опасным. Он изобиловал мелями и айсбергами, обильно подпитываемыми ледниками Гренландии. В море Баффина из-за айсбергов безопасных глубин вообще не существовало. В этих условиях единственным надежным информационным средством являлась гидроакустика. Уже в Атлантике К-524 встретилась с американским авианосцем «Америка» и успешно его условно «атаковала». За участие в этой операции капитану 1 ранга В.В. Протопопову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Лодки проекта 671 РТМ, построенные в Комсомольске-на-Амуре, в начале 1980-х первыми освоили трансполярные переходы с Тихоокеанского на Северный театр.

Корабли проекта участвовали в решении не только военных, но и сугубо мирных задач. Так, БАПЛ «Даниил Московский» (капитан 1 ранга П.И. Литвин) доставил в конце августа 1995 года в полярный порт Харасавэй, закрытый льдами для прохода судов, десять тонн сахара и муки.

В 1991 году БАПЛ проекта 671 РТМ были переклассифицированы из крейсерских в большие атомные ПЛ 1-го ранга.

Надежность и простота

С середины 1990-х годов АПЛ проекта 671 РТМ стали постепенно покидать боевой состав ВМФ. Однако, несмотря на пребывание в составе флота по 10–15 лет, «Щуки» продолжали демонстрировать высокие боевые качества. Об этом говорит случай, произошедший зимой 1996 года в 150 милях от Гебридских островов.

29 февраля 1996 года российское посольство в Лондоне обратилось к командованию британских ВМС с просьбой оказать помощь российскому матросу, которому требовалась после операции по удалению аппендицита на борту АПЛ срочная госпитализация. Вскоре больной вертолетом типа «Линкс» с эскадренного миноносца ВМС Великобритании «Глазго» был перенаправлен на берег в английский военно-морской госпиталь.

Однако британская печать не столько умилялась неожиданному проявлению российско-британского военно-морского сотрудничества, сколько удивлялась скрытности нахождения в районе Британских островов российской АПЛ. По словам газеты «Таймс», русская субмарина продемонстрировала, насколько умело она осуществляла слежение за противолодочными силами НАТО, оставаясь при этом незамеченной.

Не зря, по всей видимости, БАПЛ проекта 671 РТМ получила наименование «ВИКТОР» (от греческого «победитель») в классификации НАТО. Впрочем, и простое русское название «Щука» как нельзя лучше показывает тактические успехи БАПЛ проекта 671 РТМ. Как говорится в известной пословице: на то и щука, чтобы карась не дремал.

Надежность конструкции, простота эксплуатации и продуманность решений обеспечили БАПЛ проекта 671 РТМ длительную службу без тяжелых аварий. Однако время берет свое, и постепенно корабли этого проекта выводятся из состава ВМФ. Но, несмотря на достойный возраст (более 30 лет), и сегодня ряд АПЛ проекта 671 РТМ, в том числе «Даниил Московский», «Обнинск», «Тамбов», продолжают нести вахту в глубинах морей, надежно обеспечивая безопасность Отечества с морских направлений.

Кузница кадров

На «Щуках» прошли службу многие замечательные подводники, получившие признание государства и общества. В 1980–1990-е годы походы под лед Арктики стали привычными для этого проекта. Образцовый пример решения боевых задач в высоких широтах – легендарный поход К-354 под командованием Героя Советского Союза капитана 1 ранга В.В. Протопопова.

Вице-адмиралу А.А. Шевченко как руководителю похода на АПЛ К-414 25 июля 1994 года довелось впервые в истории поднять государственный флаг Российской Федерации и Андреевский флаг на Северном полюсе. Командир 33 «ледовой» дивизии подводных лодок Р.З. Чеботаревский, удостоенный за освоение Арктики звания «Почетный полярник», стал впоследствии первым председателем комитета Верховного совета РФ по вопросам обороны и безопасности. За выполнение сложных задач и освоение новой техники командирам кораблей и соединений подводных лодок проекта 671 РТМ М.В. Моцаку и С.В. Кузьмину присвоено звание Героев России.

Соединение подводных лодок проекта 671 РТМ стало поистине кузницей кадров для Северного флота. Подводники, прошедшие службу на этих атомоходах, и поныне продолжают приносить пользу Отечеству в науке и промышленности, на государственной службе, в сфере культуры и общественной деятельности. Среди них капитан 1 ранга запаса В.В. Спиридонов. Сейчас он – руководитель мастерской морской и батальной живописи, профессиональный художник, посвятивший свое творчество созданию летописи отечественного подводного флота.

Хочется от всей души поздравить конструкторов и строителей замечательных подводных атомоходов, членов экипажей и их семьи, а также ветеранов-подводников с наступающим Новым годом.

Владимир Лодкин

Владимир Сергеевич Лодкин – независимый военный эксперт.