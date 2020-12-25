Уходящий год для Российской армии – один из знаковых

Наши ВС – в числе самых передовых и технологически развитых

Военное ведомство подвело итоги года. Завершение 10-летней программы вооружений, масштабные учения, внедрение искусственного интеллекта в системы управления, а также разработка и поставка в войска новых вооружений. Если кратко: по словам министра обороны Сергея Шойгу, «боевые возможности вооруженных сил увеличились на 13%», завершена разработка Плана обороны страны на 2021–2025 годы (документ имеет закрытый характер). Армия получила более 250 тыс. единиц вооружения и средств поражения к ним. Уровень выполнения гособоронзаказа вышел практически на 100-процентный. «Наши вооруженные силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира», – констатировал на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны. Перевооружение армии действительно изумляет. В настоящий момент доля современного вооружения и техники в войсках достигает рекордного показателя в 70%. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отмечает, что «спланированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%».

Кроме того, по его словам, с учетом действующих государственных контрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41. До 2025 года Воздушно-космические силы получат 94 самолета и вертолета, в том числе 22 истребителя пятого поколения Су-57. Всего Минобороны планирует получить 76 таких истребителей. Первая серийная машина уже передана летчикам.

Самые масштабные изменения – в ядерной триаде России. Командующий РВСН Сергей Каракаев говорит, что только до конца этого года на боевое дежурство заступят три полка межконтинентальных баллистических ракет. Благодаря чему доля современных комплексов будет доведена в РВСН до 81%, а к 2024 году она должна составить 100%. На коллегии Минобороны Верховный главнокомандующий Владимир Путин сообщил о планах дальнейшего совершенствования ударного потенциала Ракетных войск стратегического назначения. Он сообщил, что в настоящее время прорабатываются планы перевода гиперзвукового комплекса «Авангард» с ракет «Стилет» на перспективные ракетные комплексы.

В силу технических особенностей речь может идти только об оснащении этим современным гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком тяжелых ракет «Сармат». Учитывая, что она способна нести до 10 т полезной нагрузки, речь может идти об установке до четырех таких боеголовок. При этом важно, что в России завершается второй этап развертывания группировки Единой космической системы (ЕКС). После запуска четвертого спутника «Купол» страна получила возможность в максимально короткие сроки обнаруживать и брать на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные в нашу сторону.

Информация предоставлена Минобороны РФ

Обошли на гиперзвуке

Глобальное достижение этого года – создание гиперзвуковой ракеты «Циркон». Третий испытательный пуск с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» фактически поставил точку в вопросе технологического превосходства страны в области создания передовых ударных вооружений. Гиперзвуковые ракеты создаются в США, Китае и ряде других стран, но только Россия сегодня демонстрирует реальный результат. При этом машина создана в формат-факторе, позволяющем устанавливать ее как на существующих, так и на строящихся кораблях. Это возможно благодаря универсальной пусковой установке 3С-14. С ее помощью можно применять крылатые ракеты «Калибр», «Оникс», а вскоре и самые современные – «Циркон». Пусковая уже стоит на малых ракетных «Буянах» и «Каракуртах», будет на перспективных фрегатах и модернизированных тяжелых атомных ракетных крейсерах проекта 11442М «Орлан», головной из них – «Адмирал Нахимов» – завершает глобальную модернизацию в Северодвинске.

Замминистра обороны, отвечающий за гособоронзаказ, Алексей Криворучко говорит, что первыми эти ракеты получат корабли проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая подводная лодка проекта 949А «Иркутск». Первый корабль будет передан флоту в 2020 году, второй – в 2022-м. Но важнее все-таки фрегаты 22350. В этом году страна заместила украинские газотурбинные установки и поставила первую отечественную М55Р.

«Адмирал Горшков» – надежда нашего флота на возвращение в Мировой океан. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал указ об открытии ПМТ в Судане. Согласно подписанному между Москвой и Хартумом документу, землю под российскую базу отдадут безвозмездно. Россия сможет на ней разместить не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.

Информация предоставлена Минобороны РФ

Скорость интеллекта

На итоговой коллегии Владимир Путин заявил о необходимости «в ходе боевой учебы более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта». Он подчеркнул, что «такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя».

В следующем году в армии начинается внедрение автоматизированной системы управления войсками тактического звена (АСУВ ТЗ), создаваемой в рамках опытно-конструкторской работы «Созвездие-2015». Система позволит создать самый крупный в мире программный военный комплекс и автоматизировать процессы управления, осуществляя оперативное и непрерывное управление общевойсковыми и обеспечивающими воинскими формированиями. Она объединяет в едином информационном пространстве разведку, наведение и управление. Комплексное управление войсками будет осуществляться с использованием систем навигации, спутниковых и беспилотных систем наблюдения. Оснащение бортовыми компьютерами войск дает возможность обмениваться информацией с каждой единицей боевой техники.

Главный миротворец

С начала 2000-х годов важным элементом боевой подготовки российских вооруженных сил стали миротворческие миссии. За это время в составе Сухопутных, Воздушно-десантных войск и даже Военно-морского флота появились специальные миротворческие части и подразделения. Понятие «миротворческие действия» было внесено в руководящие документы – в боевые уставы, различные наставления и даже сборники нормативов. Для таких миссий активно закупалось специальное оборудование и имущество, в том числе мобильные блокпосты, средства остановки транспортных средств, системы досмотра и т.д. В 2020 году Россия развернула миротворцев в Нагорном Карабахе. Это 15-я мотострелковая бригада, которая дислоцируется в Самарской области.

Примечательно, что самарские миротворцы входят в систему так называемых резервных договоров ООН. Это означает, что по требованию Организации Объединенных Наций военнослужащие бригады могут быть оперативно развернуты в любой горячей точке мира.

Еще одна бригада в составе ВС РФ предназначена для выполнения миротворческих миссий, хотя в ее название не входит слово «миротворческая». Это 31-я десантно-штурмовая бригада из Ульяновска. Ее личный состав так же, как и их коллеги из 15-й омсбр, проходит специализированную подготовку. В уходящем году ульяновские гвардейцы-десантники должны были пройти проверку специальной комиссии ООН, чтобы войти в систему резервных договоров. В нынешнем году отдельные миротворческие подразделения и части появились в каждом военном округе. К примеру, в составе каждой дивизии ВДВ один батальон назначается миротворческим, также миротворческими стали несколько батальонов морской пехоты. Статус миротворческих получили инженерно-саперные подразделения, эскадрильи армейской авиации, а также медицинские отряды специального назначения.

Информация предоставлена Минобороны РФ

Воздушная кавалерия

В уходящем году российские вооруженные силы успешно завершили длительный и очень сложный эксперимент. В составе Воздушно-десантных войск появились так называемые части и подразделения нового типа – аэромобильные батальоны, артиллерийские дивизионы и бригады. Перемещаются «аэромобильники» на вертолетах. Поэтому вооружение и техника таких подразделений специфичны: легкие автомобили, багги, квадроциклы. В перспективе они получат специализированные бронемашины семейства «Тайфун-ВДВ»

Эксперимент с формированием аэромобильных рот и батальонов стартовал несколько лет назад. Создавались новые подразделения на базе 31-й десантно-штурмовой бригады. Десантники нового типа успели принять участие в нескольких учениях, в том числе стратегических «Восток-2018», «Центр-2019» и «Кавказ-2020». Последние маневры и стали финальной проверкой для аэромобильных подразделений.

Подводя итоги «Кавказа-2020», начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов особо подчеркнул, что впервые был показан так называемый мобильный эшелон. В отличие от традиционных элементов (первый эшелон, второй и т.д.), для которых изначально определен фронт и направление движения, мобильный может действовать в широком радиусе по решению командования. К примеру, быстро создать оборонительный рубеж на опасном направлении или задержать отходящего противника. Его основу составляют аэромобильные подразделения, передвигающиеся на вертолетах. Это отличный вариант для участия в локальных войнах и конфликтах, а также для проведения гуманитарных миссий.

Проведение учений «Кавказ-2020» говорит о том, что в Минобороны не просто развивают систему, но и формируют новую тактику парирования возникающих для страны угроз. Для нас они более чем актуальны.

«НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ. На 15% по сравнению с прошлым годом возросла интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских самолетов и кораблей вблизи российских границ», – сообщил Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны. Вашингтон начал передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии, наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе. Тренировки НАТО стали системой у наших границ.

«Только в августе и сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей – носителей высокоточного оружия», – сообщил министр.

В условиях денонсации ранее заключенных с Западом соглашений по контролю над вооружениями и деятельностью иностранных армий у наших границ все это очень серьезно и самым прямым образом влияет на наше ближайшее будущее. Владимир Путин подписал базовый документ об утверждении Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ отражает реакцию России на слом системы международных договоров со стороны США по контролю над вооружениями, военной деятельностью, а также на возвращение к практике запугивания и шантажа возможностью возобновления применения ядерного оружия.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.