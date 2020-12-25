Войти
Независимое военное обозрение

Главные военно-политические уроки – 2020

520
0
+1
Уходящего президента США можно проводить фразой из советского фильма: «Хороший ты мужик, Дональд, но не орел». Фото Reuters
Уходящего президента США можно проводить фразой из советского фильма: «Хороший ты мужик, Дональд, но не орел». Фото Reuters.

Пандемия ударила по демократии

Уходящий год оказался настолько непростым, что это само по себе стало темой множества анекдотов в жанре черного юмора. Главным «героем года» стал, разумеется, коронавирус, пришедший к нам из Китая.

Обсуждать медицинские аспекты данного явления автор, разумеется, не готов. Обсуждать можно лишь военно-политическую версию об искусственном происхождении вируса. То ли он изготовлен непосредственно в Ухане, откуда и пошел гулять по планете, то ли его сделали в США и подбросили в Китай.

Никаких прямых объективных доказательств обеих версий на данный момент нет. Есть статистика заболеваемости и смертности.

США по обоим показателям уверенно находятся на первом месте в мире. На момент написания статьи это более 16 млн заболевших и до 300 тыс. умерших (то есть менее чем за год от вируса в США погибло больше людей, чем за четыре года Второй мировой). Китай по количеству заболевших уехал на 78-е место в мире (86,7 тыс.), а по количеству умерших – на 40-е (4,6 тыс.). Сложно предположить, что США организовали себе подобный «самострел».

Конечно, возможно, что Китай дает ложную статистику, но и этому доказательств нет. Иначе говоря, либо вирус сделал именно Китай, который заранее был ко всему готов, либо вирус имеет природное происхождение.

В любом из вариантов нельзя не констатировать катастрофического провала западной медицины, на которую у нас принято чуть ли не молиться и по образцу которой реформировалась наша медицина. К приведенным выше цифрам по США добавляются 8,9 млн заболевших и более 250 тыс. умерших только в пяти крупнейших странах Западной Европы (Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия). Комментарии тут излишни.

Демократия в действии

Важнейшим политическим событием года стали, конечно, выборы президента США.

Трамп с его лозунгами «Сделаем Америку снова великой» и «Будущее не за глобалистами, будущее за патриотами», категорически не вписался в систему, а сломать ее ему не удалось. Он даже и не пытался ее ломать, поэтому она вполне ожидаемо сломала его. Уходящего президента США можно проводить фразой из советского фильма: «Хороший ты мужик, Дональд, но не орел».

Леволиберальная глобалистская система, к которой принадлежит не только Демократическая партия, но и значительная часть республиканцев, исправила тот сбой, которым стала победа Трампа на выборах 2016 года. Сбой произошел только потому, что шансы на победу Трампа считались нулевыми. Никто в истеблишменте США не принимал во внимание мнение «пролетариата и колхозного крестьянства» – то есть как раз тех людей, которые сделали Америку великой.

Именно эти люди и привели Трампа в Белый дом. Это было настолько неожиданно и неправильно с точки зрения системы, что породило сюрреалистическую многолетнюю борьбу с «российским вмешательством в американские выборы». На протяжении четырех лет леволиберальные СМИ (то есть почти все массмедиа США) яростно уничтожали собственного президента, чтобы на выборах-2020 ошибка не повторилась. По итогам этой пропагандистской кампании ее организаторы были уверены, что 4 ноября 2020 года уже к середине процесса подсчета результатов у Байдена будет больше 300 голосов выборщиков (при минимально необходимых 270). И на следующий день Трампа можно будет забыть, как страшный сон.

Однако пролетарии и фермеры леволиберальный агитпроп проигнорировали, Трамп получил даже больше голосов избирателей, чем в 2016-м. Совершенно очевидно, что победил он и по голосам выборщиков.

Допустить второго подряд сбоя система не могла. Поэтому на заключительном этапе подсчета голосов начались совершенно вопиющие фальсификации, которые раньше считались уделом авторитарных режимов (включая российский): массовые вбросы бюллетеней, голосование покойников, явка выше 100%, фактическое недопущение наблюдателей на участки и т.д.

При этом значительная часть республиканцев, слишком глубоко вписанных в систему, Трампа предала. Поэтому шансов оспорить результаты подобного подсчета у президента нет.

Демократия в ее классическом понимании – это когда у власти находится тот политик или политическая сила, которые имеют поддержку большинства избирателей. Но в последнее время можно было заметить, что у леволиберальных глобалистов появилось новое прочтение. Демократия – это когда у власти находится леволиберальный глобалист (или в крайнем случае просто глобалист, но при этом обязательно русофоб). А каким способом он к власти пришел и до какой степени его поддерживает население – все это никакого значения не имеет. Этот вариант демократии долгое время отрабатывался на постсоциалистических и развивающихся странах и вот наконец вернулся на родину – в США.

Как должна работать классическая демократия, в уходящем году продемонстрировала другая страна Западного полушария – Боливия. Там с 2006 года президентом был Эво Моралес: левый, только не либерал, а почти коммунист. В ноябре 2019 года он был свергнут в результате как бы народных выступлений, которые Запад приветствовал как «восстановление демократии». Однако в октябре нынешнего года партия «Движение за социализм», к которой принадлежал свергнутый Моралес, одержала полную победу на вполне демократических выборах. Представитель этой партии Луис Арсе получил 55,1% голосов на выборах президента. Партия заняла 75 из 130 мест в палате депутатов и 21 из 36 в Сенате, причем явка составила очень высокие 88,5%. Бежавший после переворота из страны Моралес триумфально вернулся в Боливию и, видимо, получит высокий пост в новой власти.

И так и должно быть, будь Моралес хоть трижды коммунистом. Народ Боливии хочет этой власти – значит, такая власть в Боливии и должна быть.

Можно не сомневаться, что при Байдене мы будем наблюдать исключительно леволиберальную трактовку демократии. Самое удивительное, что американские демократы, прекрасно зная, каким способом они привели Байдена к власти, будут совершенно искренне учить демократии весь остальной мир, включая, конечно, нас. Они всерьез уверены, что их страна особенная и имеет те права, которых нет у остальных. И что свободу и демократию можно навязать силой – хотя в этом случае цель и средство входят в прямое противоречие между собой.

При этом надо признать, что «победа» Байдена стала праздником почти для всего мира. Огорчиться этому событию могут всего четыре страны: Россия, Израиль, КНДР и Тайвань. Их по разным причинам гораздо больше устраивал Трамп.

Химера «мирных» процессов

Главным военным событием года стала, разумеется, вторая война за Нагорный Карабах, в которой Азербайджан взял реванш за поражение в первой войне (см. «НВО» от 27.11.20, «Армения – Азербайджан: 26 лет спустя»). Событие это подтвердило, что если готовиться к прошлой войне и презирать противника, игнорируя его очевидный прогресс, то будущую войну обязательно проиграешь. Подтвердилось также и то, что всяческие «мирные» процессы являются химерами. Верить в них могут только те, кто живет в параллельной реальности. Желающий мира обязан готовиться к войне, причем к будущей, а не прошлой.

Хочется заметить, что появившиеся в некоторых наших СМИ публикации о том, что война «закончилась вничью», что к ее концу азербайджанцы уже полностью выдохлись, а армяне еще долго могли обороняться, вызывают глубокое недоумение. На самом деле победа Азербайджана оказалась решительной и безоговорочной.

Совершенно очевидно, что до конца конфликт по-прежнему не решен. При этом новое стратегическое положение Карабаха является безнадежным: оборонять его при новой конфигурации границ невозможно. В 2025 году Баку может официально заявить об отказе от мирного договора, и у Москвы после этого не будет формальной возможности сохранить присутствие своего контингента в Карабахе без прямого конфликта с Азербайджаном.

Поэтому Армении теперь необходимо радикальное наращивание военного потенциала во всех компонентах (сухопутные войска, ВВС, ПВО) с закупкой современных вооружений в адекватных количествах, а не по несколько единиц. Если этого сделано не будет, а будет продолжена политика «многовекторности», через пять лет она получит не только азербайджанские войска в Степанакерте, но и турецкие в Ереване. А НАТО выразит по этому поводу серьезную озабоченность и призовет стороны к решению вопроса мирным путем. Если у Еревана мало денег, ему должны помочь очень богатые и как бы очень влиятельные зарубежные армянские диаспоры. Кроме того, Ереван должен официально признать независимость НКР хотя бы в нынешних границах.

Впрочем, даже с помощью диаспор Еревану будет крайне сложно (если вообще возможно) добиться хотя бы равенства сил с Азербайджаном. Особенно с учетом того факта, что союзником Баку является Анкара. Соответственно, Еревану нужно стать особым, эксклюзивным союзником Москвы, других вариантов у него нет.

Однако этот вариант крайне маловероятен. Дело в том, что Пашинян и его соратники в 2018 году пришли к власти в Армении в рамках той самой леволиберальной глобалистской парадигмы. А она исключает как возможность союза с Россией, так и собственное полноценное военное строительство.

Сейчас армянское общество, разумеется, требует реформы ВС. Вполне вероятно, что в рамках этой реформы мы увидим «переход на стандарты НАТО» и самое главное – отказ от призыва и создание профессиональной армии. Это станет окончательным приговором как минимум – для армянской армии, как максимум – вообще для армянской государственности. Профессиональная, то есть полностью наемная армия станет инструментом в операциях НАТО типа иракской или афганской, но у нее не будет никаких шансов защитить страну от внешней агрессии.

Азербайджан, кстати, ни на какие стандарты НАТО не переходил. И уж тем более не отказывался от призыва. Он просто в больших количествах покупал новую технику и соответствующим образом совершенствовал тактику.

В тактике, конечно, сильно помогала Турция, которая член НАТО. Но Анкара давно вполне самостоятельна в вопросах как военных, так и геополитических. Ее тактика, не говоря уже о стратегии, – турецкая, а не натовская. Никакую профессиональную армию турки тоже создавать не собираются.

Турецкий барабан

Именно стремительный рост амбиций Турции можно считать главным геополитическим событием года. Они очень ярко проявились в Сирии и Ливии ( см. «НВО» от10.07.20, «Последствия свержения тиранов» ), а затем и в Карабахе: вклад Анкары в победу Баку очень велик.

Практически нет сомнений, что в наступающем году турецкие амбиции проявятся в еще одном очень чувствительном для нас регионе. Хотя между Москвой и Анкарой сейчас формально имеет место «великая дружба», фактически их отношения представляют собой жесткую геополитическую конкуренцию, порой доходящую до грани прямой войны. Зато отношения между Анкарой и Киевом – это настоящий стратегический союз не только на уровне деклараций, но и в реальности.

Обе страны ненавидят Россию (Украина – открыто, Турция – завуалированно). Обе разочарованы в Западе (Турция – открыто, Украина – завуалированно). Анкара «словом и делом» поддерживает антироссийскую деятельность крымскотатарского Меджлиса. Киев очень вдохновлен успехами Азербайджана в Карабахе.

Украина уже приобрела турецкие боевые БПЛА «Байрактар» и хочет закупить дополнительное их количество. После чего у Киева может возникнуть соблазн провести блицкриг в Донбассе. Более того, не исключена и попытка удара по Крыму.

В годы Великой Отечественной советское командование очень хорошо прикрывало побережье Крыма, ожидая какого-то вражеского десанта, которого не могло быть даже теоретически. В результате немцы успешно вошли в Крым по суше, поскольку с севера он почти не был защищен. Сейчас, к сожалению, ситуация практически аналогична: российское командование очень успешно подготовилось к обороне Крыма от натовского удара с моря и воздуха, которого никогда не будет. Но гораздо хуже защитило полуостров с севера – от наземного вторжения с материка. А аэродром Джанкой, на котором развернут 39-й вертолетный полк, вообще находится в зоне досягаемости украинской артиллерии (см. «НВО» от 30.08.19, «Проблемы в построении обороны Крыма»). Это может спровоцировать украинское руководство на удар и по Крыму.

Еще более серьезный удар Россия может получить в Приднестровье. Приход к власти в Кишиневе прозападного президента Майи Санду резко повысил вероятность того, что Молдавия попытается решить приднестровскую проблему военным путем при помощи Румынии и Украины. Спасать полностью изолированное от России Приднестровье нам будет на порядок сложнее, чем Крым и Донбасс. Правда, победить молдавско-румынско-украинскую коалицию Россия все-таки вполне способна (см. «НВО» от 26.07.19, «Несостоявшаяся асимметричная федерация»). Но вот если в коалиции окажется еще и Турция, нам станет намного сложнее. А она в этой коалиции непременно окажется. Вообще, уходящий год подтвердил, что прямая война между Россией и Турцией лишь вопрос времени и места.

Российские перспективы

Самой большой бедой России является сегодня патологический западоцентризм отечественных элит и некоторой части населения (в основном «креативного класса», хотя в чем его креативность, абсолютно неясно). Он является бедой как в своей прямой форме (желание обязательно «вписаться в Запад»), так и в форме обратной (назло «западной бабушке» отморозить уши, то есть капитулировать перед Китаем).

Уже только совершенно «альтернативно мыслящий» сегодня не понимает, что вписаться в Запад нам не удастся даже по частям, тем более – целиком. Просто потому, что он нас не примет. К тому же нам туда и не надо: Запад переживает тяжелый экзистенциальный кризис, который с каждым годом только усугубляется. Желание присоединиться к этому кризису лишь подтверждает, насколько велики интеллектуальные проблемы у нашего «креативного класса».

Более того, поскольку Запад категорически не готов признать, что кризис этот он породил собственными действиями, он яростно ищет виноватых вне себя. И Россия на эту роль подходит идеально (см. «НВО» от 11.09.20, «Как сдерживать мыльный пузырь»). При Байдене нам об этом напомнят по полной программе. Поэтому если какой-либо представитель отечественной элиты все равно стремится «вписаться в Запад», найти с ним «общие интересы» и «точки соприкосновения» – стало быть, этот человек либо является прямым предателем, либо профнепригоден в силу интеллектуальной несостоятельности. В любом случае во власти ему не место.

Это же относится к людям, верующим в «свободный рынок», на котором мы сможем без проблем купить все, что нам нужно. Реальное импортозамещение во всех без исключения критических сферах должно стать главной задачей нынешнего момента. Другая неотложная задача – признание банкротства реформ образования и медицины, которые мы провели по западным образцам. И ни в коем случае не должно быть никакого заметного сокращения военных расходов. Популярная в среде «креативного класса» мантра о том, что нам не нужны «Цирконы» и «Искандеры», а деньги необходимо «раздать старикам и детям», является еще одним подтверждением того, что считать этих людей интеллектуалами нет ни малейших оснований.

Пора осознать и то, что никаких друзей у России нет (см. «НВО» от 07.08.20, «России нужно забыть о дружбе с Западом»). Наши нынешние «союзники» – это в лучшем случае клиенты (Сирия, Абхазия, Южная Осетия; теперь, видимо, к ним добавится то, что осталось от Нагорного Карабаха). А в худшем случае – прямые враги (Турция, Китай). Между ними находятся «многовекторные» потенциальные предатели, например члены ОДКБ. Сегодня эта организация является для нас откровенной обузой. Впрочем, Россия сама виновата: она допустила ситуацию, когда должна всем и всё, а ей не должен никто и ничего.

Мы должны навсегда избавиться от традиционного российского альтруизма, больше похожего на идиотизм (см. «НВО» от 17.03.17, «Главное – не повторять ошибки»). Только собственная выгода должна лежать в основе отношений со всеми иностранными государствами, включая постсоветские. При этом в первую очередь необходимо укреплять отношения с теми странами, которые не хотят находиться ни в американской, ни в китайской сфере влияния. Таких стран немного, но они есть.

А союзники у нас все те же – армия и флот. И еще наука, образование, промышленность, сельское хозяйство. А главное – сам многонациональный народ Российской Федерации.


Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Азербайджан
Армения
Афганистан
Боливия
Великобритания
Германия
Израиль
Ирак
Испания
Италия
Китай
КНДР
Ливия
Молдавия
Россия
Румыния
Сирия
США
Тайвань
Турция
Украина
Франция
Южная Осетия
Продукция
Искандер
Компании
ОДКБ
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
Медицина
Похожие новости
10.08.2020
России нужно забыть о дружбе с Западом
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.04.2012
Клуб транжир
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:59
  • 2
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений