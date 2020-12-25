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Интерфакс-АВН

При непродлении СНВ-3 у России и США не будет ограничений по стратегическому оружию - начальник Генштаба

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Модернизация ядерного арсенала США стала одной из причин нежелания продлевать договор СНВ-3. Фото ВВС США
Модернизация ядерного арсенала США стала одной из причин нежелания продлевать договор СНВ-3. Фото ВВС США.

Ситуация сложная, но преодолимая

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - У России и США не будет ограничений по стратегическому оружию в случае непродления договора СНВ-3, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Сегодня элементы контроля содержатся только в договоре о СНВ, который истекает 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

21 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить СНВ-3, но ответа от США до сих пор нет.

"Нет определенности и в отношении договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого, как известно, истекает в феврале следующего, 2021 года. Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение. Ответа нет", - сказал тогда Путин.

16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что у России есть меры парирования негативных последствий выхода США из СНВ-3.

"РВСН готовы к участию в любом из вариантов ответных мер России - поддерживается высокая боевая готовность стратегического оружия, продолжается плановое перевооружение ракетной группировки на современные ракетные комплексы, имеется потенциал наращивания боевых возможностей группировки для адекватного ответа возникающим военно-техническим угрозам", - сказал тогда командующий.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Действие ДСНВ-3 завершится в 2021 году.

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Герасимов Валерий
Путин Владимир
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Ядерный щит
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