Войти
Российская газета

Зиничев: Цель МЧС - снизить затраты на закупку и содержание техники

465
0
0
Министр МЧС России Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
Министр МЧС России Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области.
Источник изображения: © материал предоставлен МЧС России

МЧС России планирует заключить прямые контракты с автогигантами - заводами "КАМАЗ" и "Урал". Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Министр сообщил, что этим его ведомство преследует цель добиться снижения затрат на закупку и содержание одной единицы продукции. По его словам, такой подход одобрил президент России Владимир Путин, а потому эта практика должна стать основой для реализации будущей долгосрочной программы обновления техники МЧС на период до 2030 года.

Еще в октябре Путин заявил, что закупки техники для МЧС должны осуществляться напрямую у отечественных производителей, минуя ненужных посредников.

"МЧС России как потребитель заинтересовано в унификации пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении. Широкая номенклатура приводит к увеличению стоимости содержания и ремонта. На сегодняшний день ведется работа по переходу на прямые контракты с ключевыми производителями техники, такими как "КАМАЗ" и "Урал", - заявил Зиничев.


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
МЧС
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
16.09.2020
Потаенные звезды «АРМИИ-2020»
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
30.04.2015
«Все ждут, что сделает Шойгу: по голове погладит или начнет головы снимать?»
08.11.2012
Оборона и защита: к высоким стандартам
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:48
  • 1
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений