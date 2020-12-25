Зиничев: Цель МЧС - снизить затраты на закупку и содержание техники

МЧС России планирует заключить прямые контракты с автогигантами - заводами "КАМАЗ" и "Урал". Об этом ТАСС сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Министр сообщил, что этим его ведомство преследует цель добиться снижения затрат на закупку и содержание одной единицы продукции. По его словам, такой подход одобрил президент России Владимир Путин, а потому эта практика должна стать основой для реализации будущей долгосрочной программы обновления техники МЧС на период до 2030 года.

Еще в октябре Путин заявил, что закупки техники для МЧС должны осуществляться напрямую у отечественных производителей, минуя ненужных посредников.

"МЧС России как потребитель заинтересовано в унификации пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении. Широкая номенклатура приводит к увеличению стоимости содержания и ремонта. На сегодняшний день ведется работа по переходу на прямые контракты с ключевыми производителями техники, такими как "КАМАЗ" и "Урал", - заявил Зиничев.

Тимофей Борисов