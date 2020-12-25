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Интерфакс-АВН

НАТО и США в последние годы активизировались в реализации комплекса мер по укреплению северного фланга альянса - Генштаб ВС РФ

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Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - США и НАТО наращивают активность в арктическом регионе для сдерживания России, сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов.

"В последние годы отмечается активизация США и других стран НАТО в реализации комплекса мер по укреплению северного фланга альянса, в том числе увеличение учебно-боевых мероприятий, проводимых у наших северных рубежей под предлогом сдерживания России в Арктике", - заявил Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

По его словам, российское "присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ".

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