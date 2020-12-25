Минобороны РФ пригласит иностранных военных на совместное с Белоруссией учение "Запад-2021" - начальник Генштаба

Военнослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017" на Осиповичском полигоне в Могилевской области.

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ планирует пригласить иностранных военных на совместное с Белоруссией учение "Запад-2021", сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В следующем году основным мероприятием подготовки Вооруженных Сил станет совместное стратегическое учение вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021". На него традиционно будут приглашены воинские контингенты иностранных государств", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных атташе в четверг.

Он напомнил, что в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020" приняли участие контингенты армий пяти государств. При этом замысел учения "не предусматривал действия против каких-либо стран, его сценарий носил оборонительный характер", отметил начальник Генштаба.

"Одной из особенностей учения являлось создание коалиционных группировок, планирование применения и управление ими в единой системе. Также апробированы новые формы применения и способы действий войск при ведении маневренной обороны и разгроме противостоящего противника", - добавил он.