Войти
ЦАМТО

Казахстан решил приобрести в США разведывательные самолеты B300ER – DSCA

445
0
0
Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 24 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Казахстану в рамках программы "Иностранные военные продажи" самолетов B300ER "Кинг Эйр Скорпион" с системами сбора информации, наблюдения и разведки.

С учетом сопутствующего оборудования полная стоимость продажи может составить 128,1 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 22 декабря.

Правительство Казахстана обратилось к США с запросом о возможности поставки трех комплектов систем радиоразведки AST TITAN компании Raytheon (2 установленных, 1 запасной).

Запрос также включает два самолета B300ER "Кинг Эйр Скорпион", 3 РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием "Оспрей-30" группы Leonardo (2 установленных, 1 запасная), 3 электронно-оптические/ИК станции разведки MX-15HDi (2 установленных, 1 запасная), три системы радиоэлектронной разведки Small SWAP Auto-ELINT (SSAE) компании Sierra Nevada (2 установленных, 1 запасная), стационарная и мобильная наземные станции управления, наземное вспомогательное оборудование, интеграцию оборудования самолетов и сопровождение испытаний, техническую документацию, оборудование для обучения персонала, запасные части и агрегаты, программное обеспечение и его поддержку, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, летные испытания и сертификацию, а также другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенного оборудования расширит возможности ВС Казахстана по противодействию существующим и перспективным угрозам. При этом ВС Казахстана не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Sierra Nevada Corporation.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
США
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Leonardo
Raytheon
Похожие новости
06.02.2017
Raytheon и Northrop Grumman выходят из тендера ВВС США по программе Т-Х
21.12.2016
В американском конкурсе на разработку учебного самолета появился новый участник
20.12.2016
Новый проект учебно-тренировочного самолета от Sierra Nevada Corporation на американский конкурс Т-Х
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:48
  • 1
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений