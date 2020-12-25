Казахстан решил приобрести в США разведывательные самолеты B300ER – DSCA

ЦАМТО, 24 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Казахстану в рамках программы "Иностранные военные продажи" самолетов B300ER "Кинг Эйр Скорпион" с системами сбора информации, наблюдения и разведки.

С учетом сопутствующего оборудования полная стоимость продажи может составить 128,1 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 22 декабря.

Правительство Казахстана обратилось к США с запросом о возможности поставки трех комплектов систем радиоразведки AST TITAN компании Raytheon (2 установленных, 1 запасной).

Запрос также включает два самолета B300ER "Кинг Эйр Скорпион", 3 РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием "Оспрей-30" группы Leonardo (2 установленных, 1 запасная), 3 электронно-оптические/ИК станции разведки MX-15HDi (2 установленных, 1 запасная), три системы радиоэлектронной разведки Small SWAP Auto-ELINT (SSAE) компании Sierra Nevada (2 установленных, 1 запасная), стационарная и мобильная наземные станции управления, наземное вспомогательное оборудование, интеграцию оборудования самолетов и сопровождение испытаний, техническую документацию, оборудование для обучения персонала, запасные части и агрегаты, программное обеспечение и его поддержку, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, летные испытания и сертификацию, а также другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенного оборудования расширит возможности ВС Казахстана по противодействию существующим и перспективным угрозам. При этом ВС Казахстана не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Sierra Nevada Corporation.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.