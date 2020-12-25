В Калининграде состоялась церемония приема в состав ВМФ новейшего БДК "Петр Моргунов"

ЦАМТО, 24 декабря. Под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова в Калининграде на ПСЗ "Янтарь" 23 декабря состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего большого десантного корабля "Петр Моргунов" проекта 11711.

В ходе церемонии был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ России о зачислении корабля в состав ВМФ. Адмирал Николай Евменов вручил командиру БДК "Петр Моргунов" капитану 2 ранга Вячеславу Соловьеву Андреевский флаг, который затем был освящен настоятелем Свято-Георгиевского кафедрального собора архимандритом Софронием и поднят на флагштоке корабля.

Адмирал Николай Евменов на церемонии отметил, что "принятый сегодня в состав ВМФ новейший большой десантный корабль "Петр Моргунов" является еще более совершенным по сравнению со своим предшественником, большим десантным кораблем "Иван Грен" по целому ряду характеристик. Мы идем в ногу со временем и научно-техническим прогрессом. Каждый последующий корабль этого проекта, а в настоящее время еще два корабля строятся на стапелях завода "Янтарь", будет воплощать в себя новые инновационные решения. Прием в состав БДК "Петр Моргунов" еще раз свидетельствует о том, что у нас успешно развернуто строительство кораблей крупного водоизмещения океанской зоны и идет процесс оснащения этими кораблями Военно-морского флота. По сути дела, строительство больших десантных кораблей проекта 11711 позволяет говорить об ощутимом повышении возможностей десантно-высадочных средств ВМФ".

"Большой десантный корабль "Петр Моргунов" существенно усилит надводную составляющую Северного флота и эффективность выполнения поставленных задач. Это особенно важно в связи с получением Северным флотом нового статуса. Экипаж на высоком уровне профессионализма обеспечил все этапы испытаний корабля и готов к выполнению своих обязанностей в составе флота", – подчеркнул адмирал Николай Евменов.

"Планируется, что большой десантный корабль "Петр Моргунов" в ближайшее время, в наступающем 2021 году, совершит переход к месту постоянной дислокации на Северный флот. Перед экипажем корабля поставлена задача подготовиться к межфлотскому переходу", – сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на церемонии приема БДК "Петр Моргунов" в состав Военно-морского флота.

Отвечая на вопросы журналистов, адмирал Николай Евменов, сказал, что "строительство надводных кораблей океанской зоны для ВМФ идет планомерно. Флот получает в свой состав фрегаты, корветы, оснащенные самыми современными системами вооружения. В Керчи ведется строительство универсальных десантных кораблей, тактико-технические характеристики которых позволят еще выше поднять качественные параметры деятельности Военно-морского флота в Мировом океане".

После окончания церемонии приема в состав ВМФ большого десантного корабля "Петр Моргунов", главком ВМФ адмирал Николай Евменов совершил обход корабля в сопровождении группы начальников профильных органов управления Главного командования ВМФ, командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова, осмотрев боевые посты, ходовую рубку, главный командный пункт корабля.

Также на церемонии было озвучено поздравление генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, в котором отмечено, что "первый серийный большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" вобрал в себя самые современные технологии российского кораблестроения и по своим характеристикам не уступает лучшим кораблям своего класса. Его старший брат – "Иван Грен" – уже два года исправно несет службу в составе Северного флота.

Подъем Андреевского флага – это большой день для флота и большой день и для корабелов. Завод "Янтарь" в очередной раз подтвердил свою способность строить современные корабли океанской зоны по заказу Военно-морского флота. Ждем сдачи еще двух БДК модернизированного проекта 11711 – ("Владимир Андреев" и "Василий Трушин"), которые строятся на "Янтаре" с прошлого года. Уверен, что Военно-морской флот России еще не раз поставит перед корабелами ответственные задачи, и мы с честью выполним свой долг".

На церемонии также выступил генеральный директор судостроительного завода "Янтарь" Илья Самарин. По его словам, "предприятием ведется постоянная работа по модернизации производственных мощностей и в перспективе это позволит еще более эффективно выполнять заказы Минобороны РФ".

Командир большого десантного корабля "Петр Моргунов" капитан 2 ранга Вячеслав Соловьев сообщил на церемонии, что "экипаж прошел подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ, отработал практические навыки в море и готов к выполнению задач в составе Северного флота. Личный состав гордится своим кораблем и оправдает оказанное доверие своей службой под прославленным Андреевским флагом".

Корабль несет на борту наименование "Петр Моргунов" (в честь первого кавалера ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова). БДК "Петр Моргунов" – второй по счету и первый серийный корабль проекта 11711 разработки ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро".

Головным БДК проекта 11711 является "Иван Грен", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.