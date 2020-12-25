Расчеты С-400 "Триумф" впервые заступят на боевое дежурство в Свердловской области - ЦВО

Екатеринбург. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" впервые заступят на дежурство по охране воздушного пространства в Свердловской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", которые поступили на вооружение зенитного ракетного полка Центрального военного округа, 25 декабря впервые заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в Свердловской области", - говорится в сообщении

Отмечается, что в рамках торжественного мероприятия личному составу полка будет зачитан приказ о заступлении на боевое дежурство, а расчеты С-400 "Триумф" приведут зенитные ракетные системы в готовность N1 и приступят к выполнению задач по охране воздушного пространства на боевых позициях в уральской зоне ответственности противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что расчеты новых зенитно-ракетных систем успешно завершили курс переподготовки на новые образцы вооружения в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области. После переподготовки экипажи зенитных ракетных систем выполнили программу начальных боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

Также сообщалось, что перевооружение на зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" позволило увеличить боевой потенциал зенитного-ракетного полка в два раза.