Одна из лучших легких САУ в мире - 2С31 прошла боевую проверку в Карабахе

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Азербайджанская армия в настоящее время, по официальным данным, имеет на вооружении 18 легких самоходных артиллерийских установок 2С31 "Вена" российского производства.

По мнению многих военных экспертов, данная САУ, несмотря на то, что была разработана еще в прошлом веке, до сих пор является одной из лучших в своем классе.

Как сообщалось в пояснительных материалах на различных выставках вооружений, "самоходная установка предназначена для уничтожения бронетанковой техники, ракетных установок, подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей противника".

"Вена" оборудована специальными датчиками, в том числе космической навигации, бортовым компьютером орудийно-вычислительного комплекса, запоминающим расположение нескольких десятков целей, это позволяет уничтожать их максимально быстро.

В боекомплект входят семьдесят боеприпасов: различные мины, снаряды, в том числе кассетные, термобарические и управляемые. Максимальная дальность стрельбы - до 13000 м.

Боевая масса - более 19000 кг. Мощность двигателя - 450 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч и до 10 км/ч на плаву. Запас хода - до 500 км. Экипаж - 4 человека.

Азербайджан является пока единственным зарубежным государством, закупившим эти САУ. О том, что эти боевые машины были впервые применены в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, стало известно уже после окончания боевых действий, когда из-за ослабления военной цензуры участвующие в нем военнослужащие стали более свободно делиться информацией о воевавшей технике.

Судя по обнародованным материалам, "Вены" действовали в горной местности, где эксплуатация более тяжелых самоходок затруднена, а находящиеся в одном весовом классе 2С1 "Гвоздика" уже устарели.

Из-за высокой огневой мощи, современной системы управления огнем, а также бронезащиты САУ намного предпочтительнее, чем возимые минометы и буксируемые орудия.