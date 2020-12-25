Войти
Вестник Мордовии

Одна из лучших легких САУ в мире - 2С31 прошла боевую проверку в Карабахе

512
0
0

Источник изображения: Фото: mod.gov.az

Азербайджанская армия в настоящее время, по официальным данным, имеет на вооружении 18 легких самоходных артиллерийских установок 2С31 "Вена" российского производства.

По мнению многих военных экспертов, данная САУ, несмотря на то, что была разработана еще в прошлом веке, до сих пор является одной из лучших в своем классе.

Как сообщалось в пояснительных материалах на различных выставках вооружений, "самоходная установка предназначена для уничтожения бронетанковой техники, ракетных установок, подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей противника".

"Вена" оборудована специальными датчиками, в том числе космической навигации, бортовым компьютером орудийно-вычислительного комплекса, запоминающим расположение нескольких десятков целей, это позволяет уничтожать их максимально быстро.

В боекомплект входят семьдесят боеприпасов: различные мины, снаряды, в том числе кассетные, термобарические и управляемые. Максимальная дальность стрельбы - до 13000 м.

Боевая масса - более 19000 кг. Мощность двигателя - 450 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч и до 10 км/ч на плаву. Запас хода - до 500 км. Экипаж - 4 человека.

Азербайджан является пока единственным зарубежным государством, закупившим эти САУ. О том, что эти боевые машины были впервые применены в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, стало известно уже после окончания боевых действий, когда из-за ослабления военной цензуры участвующие в нем военнослужащие стали более свободно делиться информацией о воевавшей технике.

Судя по обнародованным материалам, "Вены" действовали в горной местности, где эксплуатация более тяжелых самоходок затруднена, а находящиеся в одном весовом классе 2С1 "Гвоздика" уже устарели.

Из-за высокой огневой мощи, современной системы управления огнем, а также бронезащиты САУ намного предпочтительнее, чем возимые минометы и буксируемые орудия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
2С31 Вена
Гвоздика
Проекты
ИТ
Похожие новости
27.10.2020
Forbes (США): что можно узнать о войне в Нагорном Карабахе из открытых источников
16.04.2020
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
04.03.2020
Баку формирует группу поддержки камикадзе
31.03.2015
«Мы попросту становимся неконкурентоспособными»
19.06.2013
Россия вооружает Азербайджан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:48
  • 1
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 25.12 01:31
  • 1
В Калининграде состоялась церемония приема в состав ВМФ новейшего БДК "Петр Моргунов"