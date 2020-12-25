Войти
Интерфакс-АВН

Отработанные при погружении в Марианскую впадину робота "Витязь" технологии применят для военных - ОСК

303
0
0
АНПА "Витязь-Д" после погружения на дно Марианской впадины в Тихом океане
АНПА "Витязь-Д" после погружения на дно Марианской впадины в Тихом океане.
Источник изображения: © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Технологии, проверенные при погружении в Марианскую впадину в мае беспилотного подводного аппарата "Витязь-Д", будут использованы и в военных целях, сообщил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

8 мая 2020 года российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров.

"Мы сильно боялись, что у нас будут проблемы со связью, но в итоге все сигналы проходили даже с лучшим качеством и большей уверенностью, чем мы могли себе предположить. Это тоже прорывная технология, которая ложится не только в гражданский, но и в будущем в военный сегмент", - сказал Рахманов в интервью телеканалу "ОТР" в среду.

"Мы отработали уникальные возможности использования робототехники, управления без человека на расстоянии", - сообщил Рахманов о погружении "Витязя" в Марианскую впадину. По его словам, это "открывает новую страницу в возможности использования робототехники для целей как исследования, так и освоения недр Мирового океана", - сказал глава ОСК.

"Сейчас мы занимаемся обитаемыми аппаратами, занимаемся их проектированием для хождения на ту же самую глубину, и я вас уверяю, что эти аппараты будут еще более серьезными с точки зрения защиты человека", - заявил он.

Вице-премьер Юрий Борисов, комментируя 9 мая погружение глубоководного робота "Витязь-Д" на дно Марианской впадины, сказал: "Это не единственная наша прорывная разработка - их целый ряд. Впереди много работы и, уверен, новые достижения".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
НПА
Робот
Похожие новости
11.06.2020
Работы ЦКБ МТ "Рубин" в области необитаемых подводных аппаратов
11.06.2020
"Потребность в подводной робототехнике растет". Какие морские беспилотники создаются в РФ
08.08.2018
"Лучина" для субмарины
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:48
  • 1
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 25.12 01:31
  • 1
В Калининграде состоялась церемония приема в состав ВМФ новейшего БДК "Петр Моргунов"