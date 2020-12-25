Отработанные при погружении в Марианскую впадину робота "Витязь" технологии применят для военных - ОСК

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Технологии, проверенные при погружении в Марианскую впадину в мае беспилотного подводного аппарата "Витязь-Д", будут использованы и в военных целях, сообщил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

8 мая 2020 года российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 тысяч 28 метров.

"Мы сильно боялись, что у нас будут проблемы со связью, но в итоге все сигналы проходили даже с лучшим качеством и большей уверенностью, чем мы могли себе предположить. Это тоже прорывная технология, которая ложится не только в гражданский, но и в будущем в военный сегмент", - сказал Рахманов в интервью телеканалу "ОТР" в среду.

"Мы отработали уникальные возможности использования робототехники, управления без человека на расстоянии", - сообщил Рахманов о погружении "Витязя" в Марианскую впадину. По его словам, это "открывает новую страницу в возможности использования робототехники для целей как исследования, так и освоения недр Мирового океана", - сказал глава ОСК.

"Сейчас мы занимаемся обитаемыми аппаратами, занимаемся их проектированием для хождения на ту же самую глубину, и я вас уверяю, что эти аппараты будут еще более серьезными с точки зрения защиты человека", - заявил он.

Вице-премьер Юрий Борисов, комментируя 9 мая погружение глубоководного робота "Витязь-Д" на дно Марианской впадины, сказал: "Это не единственная наша прорывная разработка - их целый ряд. Впереди много работы и, уверен, новые достижения".