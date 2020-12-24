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ТАСС

Около 50 стран намерены принять участие в Армейских международных играх в 2021 году

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АрМИ
Армейские международные игры.
Источник изображения: Александр Вильф / РИА Новости

Игры пройдут с 22 августа по 4 сентября

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 50 стран уведомили о планах отправить свои команды на Армейские международные игры в следующем году, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства.

"На будущий год у нас сегодня уже заявили о своем участии почти 50 государств. Заявки продолжают поступать, и я надеюсь, что ничего не помешает нам в следующем году провести эти мероприятия", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в этом году в соревнованиях приняли участие больше 30 стран, конкурсы проводились на территории пяти государств.

В 2021 году Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября. Всего планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения.

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