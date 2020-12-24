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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщает о сопровождении военных колонн Азербайджана и Армении в Карабахе

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские миротворцы в Нагорном Карабахе сопроводили азербайджанские и армянские военные колонны, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики через Лачинский коридор и участок дороги Красный базар - Шуша, а также трех колонн вооруженных сил Республики Армения в направлении населенного пункта Тех", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 378 беженцев. "Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулось 43 096 человек", - отмечается в сообщении.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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Азербайджан
Армения
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Минoбороны РФ
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2020-й год
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