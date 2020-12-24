Противодействие информационным атакам обсудил Общественный совет при Минобороны России - зампредседателя

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие Вооружённых сил с гражданским обществом на фоне обострения противоборства со странами НАТО в информационно-психологической сфере обсуждалось в среду на заседании Общественного совета (ОС) при министерстве обороны РФ, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя ОС Александр Каньшин.

"В уходящем году значительно увеличилось число провокаций стран НАТО, направленных на подрыв национальной безопасности России и морально-политического единства нашего общества. В том числе - с использованием некоммерческих объединений, финансируемых на деньги иностранных спонсоров, так называемых либеральных электронных и печатных СМИ, социальных сетей в Интернете, держателями которых являются интернет-компании США", - сказал Каньшин.

По его словам, "главной мишенью США и их союзников, безусловно, остается Российская Федерация, в том числе - в информационной сфере".

"Против нас развязана полномасштабная информационная война. Предпринимаются попытки разложения государственных органов, включая структуры Вооружённых сил и институтов гражданского общества. Примером тому является очередная мощная кибератака на интернет-ресурсы Общественной палаты (ОП) РФ при рассмотрении общественно-значимых вопросов, связанных с конституционными правами граждан", - сказал Каньшин, который также входит в состав ОП.

"Методика разложения основ общественного сознания многократно отработана западными "партнерами" при организации "цветных революций" в различных регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве", - отметил собеседник агентства.

На заседании ОС, сообщил он, речь шла о работе, которую участники Совета ведут среди военнослужащих и общественности по пропаганде политики России в области обороны и безопасности. Она, связана, в том числе "с разъяснением действий США и их союзников, направленных на разрушение стабильности в мире, оттеснение России и союзных с ней государств на обочину мирового развития", сказал Каньшин.

Он также подчеркнул, что "конъюнктурные геополитические интересы подталкивают западных политических деятелей к глубоко ошибочным шагам по переписыванию истории Второй Мировой войны, героизации фашизма и нацизма, что, в свою очередь, способствует развитию ксенофобии, национализма и экстремизма".