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Интерфакс-АВН

Большой десантный корабль "Пётр Моргунов" пополнит боевой состав ВМФ - Минобороны России

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Большой десантный корабль Петр Моргунов
Большой десантный корабль Петр Моргунов.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Главком ВМФ России Николай Евменов в среду прибыл в Калининград для приема в состав Военно-морского флота большого десантного корабля (БДК) "Петр Моргунов", сообщает министерство обороны РФ.

"Евменов прибыл в Калининград, где сегодня под его руководством на судостроительном заводе "Янтарь" состоится церемония приёма в состав ВМФ новейшего большого десантного корабля "Пётр Моргунов" проекта 11711", - сказано в сообщении.

БДК "Пётр Моргунов" второй по счету корабль проекта 11711, построенный на судостроительном заводе "Янтарь".

Как сообщалось, "Пётр Моргунов", строительство которого было начало в феврале 2016 года, планировалось передать флоту в 2018 году. Но только в мае 2018 года БДК был спущен на воду. Заводские ходовые испытания начались в конце 2019 года. За это время корабль неоднократно возвращался на завод и прерывал их для устранения выявленных замечаний.

Строительство велось в напряженной обстановке, так как шло с учетом ошибок, допущенных сначала при проектировании головного корабля проекта 11711 "Иван Грен", а затем и работы по их устранению "с колес".

Ранее планировалось, что "Янтарь" будет строить серию из 5 кораблей проекта 11711. Затем было принято решение, что ВМФ России отказывается от аналогичных БДК в пользу кораблей большего водоизмещения.

Однако, в апреле 2019 года на "Янтаре" заложили сразу два БДК улучшенного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Эти корабли будут несколько больше по размерам, а также иметь одну надстройку. Первый должен быть сдан в 2023 году, второй - в 2024 году.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения.

БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Дальность похода - до 3,5 тыс. морских миль, скорость хода - 16 узлов. Для высадки на необорудованном побережье имеются инженерные понтоны, которые, сцепляясь, образуют мост от корабля до берега. Высадка десанта возможна при волнении до 4 баллов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
1171 Тапир
11711
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