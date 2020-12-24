Началась сборка первого опытного образца двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА

ЦАМТО, 23 декабря. Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов", его испытания начнутся в начале 2021 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам заместитель генерального директора - управляющий директор завода Алексей Соболев.

"По двигателю для ПАК ДА – первый двигатель "в железе" уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года", – сказал он.

А.Соболев подчеркнул, что данная силовая установка – результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК.

"Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца", – отметил А.Соболев.

Заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов" добавил, что в 2021 году для испытаний будет изготовлен еще ряд таких двигателей.

В свою очередь, генконструктор предприятия Павел Чупин отметил, что испытания перспективной силовой установки могут проходить как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что новый комплекс будет создан с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов, передает "РИА Новости".