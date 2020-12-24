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ЦАМТО

Началась сборка первого опытного образца двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА

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Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

ЦАМТО, 23 декабря. Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов", его испытания начнутся в начале 2021 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам заместитель генерального директора - управляющий директор завода Алексей Соболев.

"По двигателю для ПАК ДА – первый двигатель "в железе" уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Начать их планируем в начале следующего года", – сказал он.

А.Соболев подчеркнул, что данная силовая установка – результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК.

"Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца", – отметил А.Соболев.

Заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов" добавил, что в 2021 году для испытаний будет изготовлен еще ряд таких двигателей.

В свою очередь, генконструктор предприятия Павел Чупин отметил, что испытания перспективной силовой установки могут проходить как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что новый комплекс будет создан с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов, передает "РИА Новости".

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Россия
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ОДК УК
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ПАК ДА
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