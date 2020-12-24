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Ростех поставил ВКС России первую партию многофункциональных БАК вертолетного типа в качестве мишеней

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Игорь Насенков
Игорь Насенков.
Источник изображения: © Пресс-служба "Технодинамики"

ЦАМТО, 23 декабря. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех передал на вооружение ВКС России первую партию многофункциональных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа.

Они предназначены для использования в качестве летающих мишеней при испытании новых видов вооружений. "Дрон-мишень", разработанный АО "ЦНТУ "Динамика", не имеет аналогов в России.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом – имитатором воздушных целей предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений. В его состав входит беспилотный летательный аппарат вертолетного типа со взлетной массой свыше 300 кг, наземный пункт управления, средства наземного обслуживания комплекса и другое оборудование.

Комплекс с БЛА имитирует поведение воздушных целей, позволяя тестировать новые вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым. Использование "дрона-мишени" дает возможность оценить точность наведения и эффективность поражения целей.

"Новое изделие было разработано в кратчайшие сроки – контракт на разработку был получен в 2015 году, а уже в 2019 году стартовало серийное производство. Первая партия новых комплексов с БЛА уже передана в войска, кроме того мы провели обучение специалистов их использованию. Отмечу, что разработка многофункциональна. Помимо прямого назначения, она может применяться, например, для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов. Поэтому мы видим большой потенциал для ее применения в гражданской сфере", – сказал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Специально для комплекса с беспилотным летательным аппаратом – имитатора воздушных целей (КБЛА-ИВЦ) была создана автоматизированная обучающая система. Она позволяет провести теоретическое и практическое ознакомление с устройством комплекса и способами его применения. Система также дает возможность проводить подготовку специалистов под руководством инструктора, планировать учебный процесс, документировать результаты обучения и проводить автоматизированный контроль знаний.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Технодинамика
ЦНТУ Динамика
Проекты
БПЛА
Военные учения
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