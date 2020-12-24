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Американцы не станут покупать у России ракетные двигатели РД - замглавы МИД РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

США не станут покупать у России ракетные двигатели РД, они уже создали определенный запас на комфортный период.

Об этом заявил в интервью Интерфаксу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Говоря о том, будет ли Москва как-то реагировать и отвечать на последнюю порцию американских рестрикций, в частности, прекратив поставки ракетных двигателей РД, замминистра сказал: «Нет, ракетные двигатели они сами не будут покупать. Они создали определенный запас этих двигателей на достаточно комфортный для них период».

«Они не скрывают, что по всем направлениям они собираются обрезать кооперационные связи с нами по двум причинам. Первая причина - это ослабление от зависимости, в которой они оказались в силу объективных причин, на некоторых направлениях сотрудничества, в том числе в космической области, зависимости от нас, от России», - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что на его взгляд речь все же идёт не о зависимости, а о взаимовыгодном сотрудничестве.

«А второе - это просто идеологизированный подход к тому, что нужно лишать Россию любых доходов и вытеснять Россию с любых рынков, начиная с собственного, это просто установка», - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он продолжил: «И когда американцам говоришь о том, что в общем-то это как-то неприлично выглядит, коллеги, они просто не понимают, о чем мы говорим. Что значит неприлично? Если вы противники, значит, вы должны как бы сидеть у себя в окопе, а мы будем, соответственно, делать все, чтобы вам было хуже и труднее. Вот суть политики США на российском направлении, она очень понятна».

«Нам просто надо самим из этого исходить и не питать никаких иллюзий, с кем мы имеем дело, на той стороне. И это полностью сохранится, в полном объеме, при следующей администрации. Я думаю, что это вообще долгосрочный тренд», - резюмировал Рябков.

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Страны
Россия
США
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