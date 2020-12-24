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ТАСС

ОДК в течение месяца передаст очередную партию двигателей НК-32 второй серии для Ту-160М

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Ту-160М с двигателями НК-32-02
Ту-160М с двигателями НК-32-02.
Источник изображения: uacrussia.ru

Сейчас двигатели проходят испытания

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Предприятие "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации Ростех) в течение месяца передаст заказчику очередную партию двигателей НК-32 второй серии для модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

"Сейчас следующие двигатели проходят испытания, готовятся к передаче заказчику. На рубеже декабря - января очередную партию двигателей будем передавать", - сказал он.

По словам Соболева, первые отгрузки новейшего газотурбинного двигателя были произведены в августе этого года. Тогда заказчику были переданы шесть двигателей НК-32-02. Следующая партия двигателей была отгружена в октябре.

"Сейчас производство организовано так, чтобы планомерно в интересах заказчика осуществлять поставки в необходимом им (заказчикам - прим. ТАСС) объеме", - отметил заместитель гендиректора "ОДК-Кузнецов".

Сниженная масса и уменьшенный расход топлива

Двигатель НК-32 серии 02 для модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М обладает сниженной массой и уменьшенным удельным расходом топлива по сравнению с двигателем НК-32 первого этапа, что позволит самолету выполнять задания на большей дальности, сообщил Павел Чупин.

"Принципиальная разница двигателя НК-32 серии 02 от двигателя первого этапа состоит в том, что двигатель был оптимизирован по аэродинамике газовоздушного тракта и была снижена его масса. Самое главное - был снижен удельный расход топлива этого двигателя, что при прочих равных условиях позволяет самолету с этим двигателем летать на большие расстояния", - сказал он.

Чупин также подчеркнул, что на сегодняшний день в мире нет конкурентов российскому двигателю НК-32-02. "Двигателей с форсажной камерой в таком классе тяги просто не существует. Мы конкурируем сами с собой чтобы обеспечить лучшие параметры. Безусловно, двигатель по своим тактико-техническим характеристикам уникален так же, как и самолет Ту-160М, и не имеет аналогов в мире", - отметил генконструктор.

В начале ноября этого года глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателям НК-32-02 с аэродрома Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова. Как сообщили в ОАК, в полете были проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

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