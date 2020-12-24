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Интерфакс-АВН

Испытания Ту-95МС с модернизированным двигателем вскоре завершатся - ОДК

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Государственные совместные испытания (ГСИ) модернизированных двигателей НК-12МПМ в составе стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС почти завершены, сообщил заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Алексей Соболев.

"Государственные испытания двигателей НК-12МПМ продолжаются, близки к своему завершению. Планируются еще дополнительные стендовые испытания", - сказал Соболев журналистам.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа по четырехкратному увеличению ресурса данных двигателей.

Возглавлявший "Туполев" Александр Конюхов ранее сообщал "Интерфаксу", что самолёт Ту-95МС с модернизированной силовой установкой НК-12МПМ вышел на ГСИ в апреле 2018 года, к ноябрю 2019 года было выполнено около половины испытательных полётов. Ожидалось, что программа испытаний завершится к лету 2020 года.

Как сообщал "Интерфакс", модернизированный двигатель НК-12МПМ позволит улучшить лётные характеристики самолёта, значительно расширить рубежи досягаемости без дозаправки в воздухе и вдвое увеличить количество носимых ракет.

Решение о том, какое количество Ту-95МС будет оснащено модернизированным двигателем, будет принято министерством обороны по окончании испытаний. Однако известно, что эту силовую установку получат глубоко модернизированные бомбардировщики Ту-95МСМ.

Первый опытный Ту-95МСМ впервые поднялся в воздух в августе этого года.

"После вылета продолжатся испытания, и, собственно, модернизация всего парка стратегических ракетоносцев дальних дальше пойдет по этому пути", - заявлял ранее глава ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее Конюхов сообщил "Интерфаксу", что глубокая модернизация строевых Ту-95МС начнется в 2021 году. Он отметил, что контракт на создание ракетоносца в облике Ту-95МСМ был заключен в июне 2018 года, работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева, входит в ОАК).

В настоящее время на плановой основе осуществляются капитальный ремонт и модернизация строевых самолетов Ту-95МС, что позволяет продлить срок их службы до 35 лет.

Самолёты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

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Страны
Россия
Продукция
НК-12
Ту-160
Ту-95
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ОАК
ОДК УК
ТАНТК им. Бериева
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Конюхов Александр
Слюсарь Юрий
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