Санкэй (Япония): Россия и Китай опять совместно патрулируют акваторию Японского и Восточно-Китайского морей

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Японские СМИ сообщают об осуществленном китайскими и российскими ВВС 22 декабря патрулировании воздушного пространства над акваториями Японского и Восточно-Китайского моря. Полет продолжался 10 часов. Нарушений международного права не было. Японские читатели в шоке: русские и китайцы наступают, их цель - американские базы.

22 декабря российское министерство обороны сообщило об успешном совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В патрулировании участвовало 6 стратегических бомбардировщиков, а также силы истребительной авиации, обеспечивавшие бомбардировщикам прикрытие.

По сообщению объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, авиагруппа несколько раз вторгалась в "зону идентификации воздушной обороны" (KADIZ), установленную Южной Кореей в 2013 году.

Такое совместное патрулирование российскими и китайскими ВВС азиатской части Тихого океана осуществляется за последнее время второй раз. Первое проходило в июле 2019 года.

Как указало российское Министерство обороны, в состав совместной авиагруппы входили 2 российских бомбардировщика Ту-95МС ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС НОАК. Цель патрулирования - дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества и взаимодействия между Россией и Китаем. Ни против каких третьих стран эта операция не направлена. Нарушений воздушного пространства других государств и международного права не было.

В министерстве сообщили, что "на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии".

В вооруженных силах Южной Кореи сообщили, что полет авиагруппы начался после 8 часов утра 22 декабря. 4 китайских бомбардировщика вошли в "зону идентификации воздушной обороны" (KADIZ) со стороны острова Йодо в Восточно-Китайском море. В этом же районе находились и 15 российских самолетов. 2 из них прошли поблизости от островов Такэсима (префектура Симанэ, Япония).

В Южной Корее готовы были подняться в воздух военные истребители. Однако вооруженные силы Корейской Республики не выявили нарушений корейского воздушного пространства. По их сообщению, "китайская сторона заранее уведомила их о полете, назвав его "обыкновенными учениями"". Россия исходит из того, что Южная Корея установила "зону идентификации воздушной обороны" в одностороннем порядке и не считает себя обязанной заранее сообщать южнокорейской стороне о вхождении в нее.

При таком же российско-китайском совместном патрулировании в 2019 году в корейских вооруженных силах посчитали, что российские самолеты вторглись в южнокорейское воздушное пространство в районе острова Такэсима и сделали предупредительные выстрелы в сторону самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У. Тогда же в воздух поднимались истребители японских ВВС.

В последнее время военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем приобретает характер "квази" военного союза. Китай участвует в военных маневрах в России, она же, в свою очередь, помогает Китаю в разработке систем раннего обнаружения пусков баллистических ракет. Военные аналитики считают, что последняя активность России и Китая в азиатской части Тихого океана имеет своей целью оказать сдерживающее влияние на Соединенные Штаты, обладающие здесь большим влиянием.

Комментарии японских читателей

Lor

Совсем не удивлюсь, если в следующем году к такому патрулированию присоединится и Южная Корея. Япония в окружении!

uen

Россия меняется: она из коммунистической стала капиталистической. Однако все равно тяготеет к авторитарной "коммунистической зоне". Но тандем Россия-Китай все в мире не любят!

hid

Русско-китайская солидарность строится на весьма сомнительном принципе "враг моего врага - мой друг". Ведь отношения между ними не такие уж и блестящие. Но вот если в их ряды затешется еще и Южная Корея, тогда Японии конец! Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители!

yab

Если эта компания появится в нашем воздушном пространстве, надо их самолеты сбивать. Нечего сидеть и ничего не делать!

jam-ojisan

Так значит, Южная Корея предоставляет этим коммунистам пространство для воздушных учений? Тоже подалась в "красный пояс"?

lau

Китайские летающие этажерки, скопированные с русских. У китайцев нет воздушных аппаратов, которые можно было бы назвать "стратегическими бомбардировщиками".

Shinto tenson

Интересно, но японское воздушное пространство само по себе русских и китайцев не интересует. Их интересуют американские военные базы в Японии. Если что случится в мире, наши острова первые заполыхают огнем.

Японии следует быть подальновиднее и смотреть чуточку вперед!

qnf

В связи с этим патрулированием Японии нельзя отмалчиваться! Это касается и нас! Японии нужно поднимать тревогу по поводу своих окраинных территорий - Хоккайдо, Кюсю!

Только наше сегодняшнее правительство ничего не делает! Когда настанет время "Ч", тоже ничего не будет делать? Что могут предпринять для Японии эти трусливые пацифисты в парламенте? В конечном счете, все свалят на младших командиров сил самообороны "на местах". Вот такая у нас ситуация!

eml

Небось, Южная Корея мечтает поучаствовать в таких вот совместных российско-китайских учениях? Полетать вместе с русскими и китайцами?

typ

Смешные южнокорейские ВВС действительно поднимались на перехват русских и китайцев? Не верится!

kom

Да русские самолеты приближаются к воздушному пространству Японии один раз в два дня! И что мы делаем? Молчим?

pop

Хватит нам "перехватывать" русские истребители. Пора их сбивать!

xqa

Надо потише. А то если так пойдет и дальше, в ближайшее время в мире разразится война!

Юити Онода (Yuichi Onoda)