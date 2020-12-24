Россия призывает США продлить ДСНВ на благо двух стран и всего мира - посольство РФ

Вашингтон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия призывает США использовать оставшееся до 5 февраля время и продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на благо двух стран и мира, говорится в заявлении посольства России в США по случаю 10-летия со дня ратификации документа сенатом США.

"Мы призываем США использовать то, что осталось до 5 февраля 2021 года, чтобы сохранить ДСНВ на благо наших двух стран и всего мира", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

"Сегодня ДСНВ - последнее двустороннее соглашение, проверенно и прозрачно ограничивающее два крупнейших мировых ядерных арсенала. С момента вступления в силу 5 февраля 2011 года общее количество боеголовок, охватываемых договором, сокращено на треть, а количество доставщиков - более чем наполовину", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что договор "играет важную роль в укреплении взаимной прозрачности и предсказуемости".

"По состоянию на декабрь 2020 года российские и американские бригады провели 328 инспекций на базе ракет, подводных лодок и бомбардировщиков. Обе стороны также обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии своих стратегических наступательных вооружений", - уточнили дипломаты.