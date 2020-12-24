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Интерфакс-АВН

Россия поставит в США как минимум десять ракетных двигателей в 2021 году - госзакупки

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Двигатели РД-180
Двигатели РД-180.
Источник изображения: НПО "Энергомаш"

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - НПО "Энергомаш" планирует в 2021 году поставить в США не меньше десяти ракетных двигателей РД-180 и четыре двигателей РД-181, следует из материалов портала госзакупок.

Предприятие разместило тендер на "оказание услуг по страхованию при комплексных технических испытаниях и транспортировке" двигателей РД-180 и РД-181.

Как отмечается, для РД-180 запланировано шесть перевозок, для РД-181 - четыре. Кроме этого двигатели РД-181 застрахуют на время пяти КТИ. Двигатели планируется доставлять авиационным транспортом из аэропорта Шереметьево в вашингтонский международный аэропорт им. Даллеса в США самолетом ИЛ-76 или коммерческим рейсом грузовым Boeing.

Двигатель РД-180 предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas-5. РД-181 используется в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

По сведениям НПО "Энергомаш", с 1999 года в США было поставлено 116 двигателей РД-180. Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

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Cygnus ГККС
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