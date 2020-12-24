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Интерфакс-АВН

Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны

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Бомбардировщик Ту-160 и ракета Х-101
Бомбардировщик Ту-160 и ракета Х-101.
Источник изображения: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Количество крылатых ракет большой дальности в Вооруженных силах России за последние восемь лет выросло в 37 раз, свидетельствуют данные Минобороны РФ, опубликованные в ведомственной газете "Красная звезда" в среду.

Крылатыми ракетами большой дальности названы ракеты наземного комплекса "Искандер-М", морские "Калибры" и авиационные Х-101, все они упомянуты в разделе "Стратегические неядерные силы".

По данным Минобороны РФ, с 2012 по 2020 годы в 13 раз выросло количество носителей крылатых ракет большой дальности - это оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", корабли ВМФ и самолеты дальней авиации. В публикации эти носители также отнесены к стратегическим неядерным силам.

Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Ранее официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушала ДРСМД.

5 февраля 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

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9М729
Искандер
Х-101
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8 комментариев
№1
24.12.2020 09:59
Если исходить от этой информации, то общее количество ракет составляет сумму от 5000 до 7000 ракет, думаю америкосам эта сумма явно не понравится. Прав был товарищ Кедми, который, как то сказал в программе Соловьёва, что наши творцы оружия на 1 КР штатов делают 4 крылатых ракеты. Как в былые времена:" штампуем как сосиски"!
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№2
24.12.2020 13:37
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
Если исходить от этой информации, то общее количество ракет составляет сумму от 5000 до 7000 ракет,
Скромнее надо быть https://zakonvremeni.ru/news/16-6-/38762-shojgu-otchitalsya-o-30-kratnom-roste-chisla-vysokotochnykh-krylatykh-raket.html   37*37,около 1400 штук.
Цифра очень приличная по меркам России, да и всего Мира..
Больше только у США, там арсенал ближе к 10000.
Может у Китая  .
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№3
24.12.2020 13:46
Много разговоров вокруг давно ожидаемой ситуации, в русском арсенале появился свой аналог топора (в той или иной мере).  Не появиться он не мог. Остальное - политические спекуляции. На самом деле - очень давно пора. И хорошо, что появился.
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№4
24.12.2020 13:51
Цитата, Викторович сообщ. №3
Много разговоров вокруг давно ожидаемой ситуации, в русском арсенале появился свой аналог топора (в той или иной мере).  Не появиться он не мог.
Он как бы был, но только с ЯБЧ(Гранат),теперь 3М14. А воздухе Х-55(тоже с ЯБЧ),теперь Х-555,Х-101.На суше Рельеф(тоже с ЯБЧ),теперь 9М728(она же Р-500),9М729.
На сколько я понял Шойгу отчитался только за КР с обычными БЧ.
По остальному полностью согласен.
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№5
24.12.2020 17:30
С-10 без ЯБЧ и неактуальна, ибо точность, зато, благодаря полностью автономной системе ориентирования по рельефу, полностью независима от внешних факторов.
Хорошая ракета, но, тоже появилась после топоров.
С-14 - всё же не совсем ее эволюция, мозги совершенно другие и привязаны веревочкой к табуретке в космосе. Но есть свои плюсы, в первую очередь это точность.
А вот Х-555 - да, полноценная эволюция Х-55.

По сути это всё одно семейство, отличия касаются носителей.
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№6
24.12.2020 17:33
Цитата, Викторович сообщ. №5
По сути это всё одно семейство, отличия касаются носителей.
101-я новая
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№7
24.12.2020 18:33
Интересно Х-69 (Х-59МК2 в ,,девичестве") закупают?
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№8
24.12.2020 19:23
Совершенно непонятно, почему КР Искандера отнесены к "большой дальности"? 500 км вроде как малой дальности! Или пиндосы все же были правы?
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