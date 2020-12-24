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Интерфакс-АВН

Сухопутные войска России за 8 лет получили около 5 тыс. единиц новой техники - данные Минобороны

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Танки остаются главной ударной силой Сухопутных войск ВС РФ. Фото с сайта www.mil.ru
Танки остаются главной ударной силой Сухопутных войск ВС РФ. Фото с сайта www.mil.ru.

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Доля современных образцов вооружения и техники Сухопутных войск РФ с 2012 по 2020 годы выросла в 4 раза, говорится в материалах Минобороны РФ, которые опубликованы в ведомственной газете "Красная звезда" в среду.

В частности, отмечается, что в танковые войска за восемь лет поставлено более 1 тыс. единиц бронетанкового вооружения, более 1,5 тыс. единиц - в мотострелковые войска.

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ с 2012 по 2020 годы получили свыше 1,5 тыс. единиц военной техники. Войска ПВО Сухопутных войск - свыше 900 единиц военной техники, свидетельствуют данные Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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