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Интерфакс-АВН

Путин и Макрон по телефону обсудили Карабах, Украину, СВПД и борьбу с коронавирусом - Кремль

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Встреча президента РФ В. Путина с президентом Франции Э. Макроном
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Франции Э. Макроном.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта и борьбу с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля во вторник.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в Заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября - в целом последовательно выполняются", - говорится в сообщении.

Была отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения, добавили в пресс-службе.

"Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ. В числе наиболее актуальных - названы гуманитарные проблемы, связанные с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных памятников, в частности, по линии Международного центра гуманитарного реагирования" - говорится в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского конфликта, "высказана заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 г., а также решений, принятых на "нормандском саммите" 9 декабря 2019 г. в Париже".

"В этой связи с российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве "формулы Штайнмайера". Условлено о продолжении работы в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

"По ситуации вокруг иранской ядерной программы - с обеих сторон констатирована востребованность коллективных усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, обсуждалась текущая обстановка в Сирии и Ливии.

"Применительно к Ливии отмечена важность соблюдения режима прекращения боевых действий и продвижения эффективного политического процесса с участием представителей всех ключевых ливийских сил", - говорится в сообщении.

В ходе разговора был затронут также ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества с акцентом на борьбу с пандемией коронавируса.

"Подтвержден настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения", - говорится в сообщении.

Путин поздравил Макрона с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего полного выздоровления.

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