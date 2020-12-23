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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ не размещало заказ на новый авианосец - ОСК

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) готова построить на заводе "Севмаш" новый авианосец для Военно-морского флота РФ, но заказа от военных пока нет, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Как только министерство обороны примет соответствующее решение, мы готовы немедленно взяться за его проектирование и строительство", - сказал Рахманов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) во вторник.

"Этот опыт у нас есть. Он сосредоточен в первую очередь на заводе "Севмаш". Именно там мы рассчитываем строить авианосец тогда, когда он будет заказан военным ведомством", - сообщил глава ОСК.

"Здесь вопрос очень простой - компетенции есть, опыт в проектировании есть, опыт строительства получили. Теперь самое главное определение его конкретного облика, конкретных черт и дальше уже будем приступать к работе, как только будет размещен заказ", - сказал он.

В июле 2019 года вице-премьер Юрий Борисов сказал в интервью "Интерфаксу", что государственная программа вооружения (на 2018-2027 годы) не исключает начала работ над проектом создания нового авианосца, решение - за министерством обороны России.

"Она (госпрограмма - ИФ) не предусматривает строительство авианосца на этом программном периоде. Но она не исключает начала работ. Решение за министерством обороны. В первую очередь, это вопрос министерства обороны, Военно-морского флота. ВМФ России должен обосновать, исходя из военной доктрины российского государства, необходимость, целесообразность авианосца", - сказал тогда Борисов.

"Моя точка зрения - вопрос очень спорный. При наличии сегодня мощных высокоточных средств поразить такой объект с технической, военной точки зрения несложно. Особенно, учитывая, что американцы вышли и нас вынудили выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - заявил в том интервью Борисов.

У российского флота есть единственный авианосец - "Адмирал Кузнецов", он находится на ремонте.

"У нас есть острожная уверенность, что ни сроки докования, ни сроки передачи авианосца не сместятся от контрактных. Передача флоту должна состояться в 2022 году", - сказал Рахманов 24 августа "Интерфаксу".

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.

Как сообщил Рахманов "Интерфаксу" 3 апреля, пожар нанес единственному российскому авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей. По его оценкам, корабль вернется в состав флота в 2022 году, но из-за необходимости устранения последствий пожара - на пять-шесть месяцев позже прежнего плана.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

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