ОСК сумела избежать глобальных срывов заказов на фоне распространения коронавируса - глава корпорации

Церемония закладки на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") больших дизель-электрических подводных лодок Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616) и Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363 для Тихоокеанского флота ВМФ России. Санкт-Петербург, 01.11.2019.

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не получила глобальных срывов заказов в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"На сегодняшний день работа построена таким образом, что мы регулярно тестируем наших сотрудников. Поэтому все необходимые мероприятия, и скрининг, и индивидуальные средства защиты, и регулярное тестирование, конечно, дали свой результат, поскольку мы не получили каких-то глобальных срывов", - сказал Рахманов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

В мае на градообразующих предприятиях Северодвинска были зафиксированы вспышки коронавируса. Большинство заболевших относились к работникам предприятий ОСК. В июне заболеваемость в городе в 2,8 раза превышала уровень в целом по Архангельской области.

В начале июля число случаев коронавируса на предприятиях Северодвинска достигло 1,7 тыс.