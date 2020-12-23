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Второй китайский универсальный десантный корабль Type 075 начал ходовые испытания

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Второй УДК Type 075
Второй УДК Type 075.
Источник изображения: navalnews

В Китае стартовали ходовые испытания второго УДК Type 075. Не так давно Поднебесная приступила к тестам головного корабля этого проекта.

Состоялось знаковое для Военно-морских сил КНР событие — стартовали ходовые испытания одного из самых крупных кораблей в истории Китая. Как сообщает Naval News, второй универсальный десантный корабль (УДК) Type 075 отправился в путь с шанхайского причала корпорации Hudong–Zhonghua Shipbuilding.

Первый представитель проекта Type 075 начал ходовые испытания в августе. С тех пор корабль перевели на военно-морскую базу на острове Хайнань. Согласно имеющимся данным, для Военно-морских сил Китая заказали в общей сложности пять (возможно, общее число УДК в итоге окажется больше) таких кораблей. Верфь Hudong–Zhonghua в Шанхае должна спустить на воду третий Type 075 в начале 2021-го.

Второй УДК Type 075

Источник изображения: navalnews

ВМС Китая официально приступили к разработке Type 075 в 2011 году. Проект предусматривает создание вертолетоносца водоизмещением более 30 тысяч тонн, призванного существенно укрепить влияние Китая в азиатском регионе. По некоторым данным, на борту универсального десантного корабля можно будет разместить примерно три десятка вертолетов. УДК Type 075 могут нести десантные катера, морских пехотинцев, а также выступать в качестве флагманских кораблей.

УДК проекта 075 в представлении художника

Источник изображения: wikipedia


Подкласс «универсальный десантный корабль» во многом обязан осмыслению американцами опыта Войны во Вьетнаме. Конфликт наглядно показал, что Пентагону не хватает боевой единицы, которая сочетала бы в себе качества разных десантных кораблей и судов обеспечения.

Сегодня лидеры по числу УДК — американцы. Они активно реализуют программу строительства универсальных десантных кораблей типа America — потенциально наиболее совершенных кораблей этого подкласса.

Первый из них — USS America (LHA 6) — вступил в строй в 2014 году. Второй — USS Tripoli (LHA 7) — вошел в состав флота в 2020-м. Всего американское Минобороны должно получить 11 таких кораблей. В составе ВМС они постепенно заменят стареющие универсальные десантные корабли типа Wasp.

USS Tripoli (LHA 7)

Источник изображения: popularmechanics

Мировой опыт не остался незамеченным в России: страна давно намерена получить первые в своей истории универсальные десантные корабли. После отказа Франции продать УДК типа Mistral Россия сделала ставку на создание собственных кораблей этого подкласса. Первые российские УДК заложили в минувшем июле.

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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Проекты
2020-й год
USS America
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