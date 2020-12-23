Эксперты: новые санкции США стали нечестным ответом на успехи РФ на мировом рынке оружия

Как считают специалисты, очередные ограничения не смогут существенно помешать работе российского ОПК

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новые санкции Министерства торговли США являются попыткой противопоставить недобросовестные методы борьбы успехам предприятий России на мировых рынках промышленной и оборонной продукции, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, очередные ограничения не смогут существенно помешать работе российского ОПК.

Нечестная конкуренция

По мнению военного эксперта, директора по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Ивана Коновалова, новый пакет санкций США связан с конкуренцией на мировом рынке вооружений. "Новый пакет санкций - еще одно свидетельство нечестной игры на мировом рынке и прежде всего на глобальном рынке вооружений", - отметил он.

Коновалов подчеркнул, что Россия твердо удерживает вторую позицию на мировом рынке вооружений и военной техники. "Россия не только закрепилась на традиционных для нее региональных рынках, но и успешно осваивает новые, например [оборонный] рынок Турции. Это и раздражает американских партнеров", - добавил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается глава аналитической службы, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "Стало предельно понятно, что санкционный механизм используется исключительно в целях недобросовестной конкуренции. Это отчасти ответ на те успехи, которые есть у российской - в частности авиакосмической - индустрии по созданию современных образцов техники", - сказал он.

Иммунитет против санкций

Пантелеев подчеркнул, что замещение импортных комплектующих отечественными может оказаться полезным для России. "Деньги останутся в стране, и отечественные комплектующие по каким-то параметрам могут оказаться даже более привлекательными, чем иностранные. По крайней мере, с точки зрения меньшей зависимости от валютных рисков", - пояснил эксперт.

"По военной тематике это уже удалось сделать практически по подавляющему большинству позиций. Что касается гражданской авиатехники, этот путь предстоит еще пройти. Хотя мы помним, что Минпромторг запустил конкурсы по проведению опытно-конструкторских работ в рамках импортозамещения гражданской техники уже достаточно давно, и мы уже увидели первые образцы продукции. Некоторые из них даже проходят испытания на борту SuperJet и так далее", - напомнил он.

По словам Пантелеева, необходимо дождаться, чтобы партнеры и контрагенты России огласили решения о том, какие именно позиции и по какой номенклатуре они отказываются поставлять. "Так или иначе, любые санкции бьют и по тем сторонам, против которых они вводятся, и по той стороне, которая их вводит. В любом случае можно отметить, что экономика всех стран мира ослаблена коронавирусной пандемией и через большие потери прошли все, поэтому подобного рода решение не вовремя, мягко говоря, для всех стран", - заключил эксперт.

В свою очередь глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что большинство предприятий российского ОПК смогло наладить производственные процессы в условиях санкций. "Большая часть оборонных компаний уже многократно обложена американскими санкциями и научилась эти санкции обходить. Учитывая, что отношения России и Запада медленно, но верно портятся со времен мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году, а многие предприятия с периода 1990-х были обложены санкциями, например КБП, ОПК выработал иммунитет против этого и не должен пострадать", - уверен Пухов.

Российский экспорт не пострадает

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что новые санкции не скажутся на российском экспорте вооружений. "Санкции против "Рособоронэкспорта" не окажут какого-то дополнительного, существенного влияния, учитывая, что все последние пять лет компания успешно работает под ними, обеспечивая второе место России по экспорту оружия. Найдены варианты взаиморасчетов с партнерами таким образом, чтобы США не могли влиять на этот процесс", - сказал Коротченко, добавив, что новый пакет санкций не несет каких-либо серьезных угроз российской оборонке.

Эксперт отметил, что России удастся удержать традиционные рынки оборонной продукции. "Примеры Турции и Индии, которые реализовали и реализовывают масштабные программы по закупке С-400, показали, что самодостаточные страны продолжают свою политику закупок, сотрудничество с Россией, не оглядываясь на крики и угрозы Вашингтона", - добавил он.