Российский ОПК привык к санкциям США, даже их не замечает - вице-премьер Борисов

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные накануне Минторгом США, заявил во вторник "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем", - ответил Борисов на вопрос, будут ли эти санкции иметь последствия для российских организаций.

Вице-премьер переадресовал американской стороне вопрос, какие цели преследовали США такими действиями. "Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы", - заметил Борисов.

Минторг США в понедельник внес в санкционный список 45 российских организаций и компаний. В него включены Служба внешней разведки и Минобороны РФ, государственная корпорация "Ростех" и входящие в нее компании, в частности, "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, а также предприятия корпорации "Роскосмос", ВСМПО "Ависма".

"Ростех" и многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса находятся под американскими санкциями уже несколько лет.

Из-за западных санкций Россия отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружений, сообщил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.