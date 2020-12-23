Войти
Интерфакс-АВН

Российский ОПК привык к санкциям США, даже их не замечает - вице-премьер Борисов

548
0
-1
Вице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные накануне Минторгом США, заявил во вторник "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем", - ответил Борисов на вопрос, будут ли эти санкции иметь последствия для российских организаций.

Вице-премьер переадресовал американской стороне вопрос, какие цели преследовали США такими действиями. "Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы", - заметил Борисов.

Минторг США в понедельник внес в санкционный список 45 российских организаций и компаний. В него включены Служба внешней разведки и Минобороны РФ, государственная корпорация "Ростех" и входящие в нее компании, в частности, "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, а также предприятия корпорации "Роскосмос", ВСМПО "Ависма".

"Ростех" и многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса находятся под американскими санкциями уже несколько лет.

Из-за западных санкций Россия отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружений, сообщил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
ОДК УК
Роскосмос
Ростех
РОЭ
Персоны
Борисов Юрий
Михеев Александр
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
28.08.2013
Вижу цель за 400 километров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:57
  • 5
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 23.12 11:50
  • 155
Огневая мощь свободы
  • 23.12 11:38
  • 4
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 23.12 11:28
  • 79
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 23.12 11:06
  • 2
Под экспортные ограничения США попали более 40 российских компаний
  • 23.12 10:54
  • 121
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 23.12 09:29
  • 169
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 23.12 09:26
  • 3
ОСК рассчитывает построить новый авианосец на "Севмаше"
  • 23.12 09:07
  • 9
Интервью Юрия Борисова
  • 23.12 07:33
  • 2
Ловля субмарин в мутной воде ОАК
  • 23.12 06:15
  • 4
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 23.12 06:03
  • 1
Новая американская РЛС в Норвегии под прицелом российского БРК
  • 23.12 05:21
  • 256
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 21:34
  • 37
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 21:23
  • 2
ОАК взяла на себя управление компанией "Сухой"